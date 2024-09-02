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Повертаються не всі: термін простою ТРЦ впливає на повернення орендарів

16:50 02.09.2024 |

Економіка

 

Головним фактором для повернення орендарів у торгові центри (ТЦ) залишається безпекова ситуація. Водночас, що довше зачинений ТЦ, то важче у нього повернути орендарів. Таку думку в коментарі LIGA.net висловив голова Української ради торгових центрів (УТРЦ) Максим Гаврюшин.

"Багато чого залежить від часу, на який ТЦ був зачинений. Що довше це було, то важче орендарям повертатись. Є труднощі також з персоналом. Але загалом, якщо місто живе та працює, орендарі поступово відновлюють роботу. Навіть відкривають нові магазини. Заповнюваність ТРЦ "Нікольський" у Харкові, попри обстріли міста, залишається на довоєнному рівні. Навіть ті магазини, що ще не відкрилися, а таких близько 15% орендних площ, не розривають договори оренди та чекають, коли зможуть відновити роботу", - розповідає Гаврюшин.

Відвідуваність ТЦ також залежить від регіону. У Києві, західній та центральній Україні торгові центри майже вийшли на довоєнний рівень відвідуваності. На півдні та Сході ситуація значно гірше. Приміром, такі великі орендарі, як Inditex (іспанська компанія, власник брендів Zara, Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull and Bear, Zara Home, Stradivarius - ред.), Mcdonalds, H&M, наразі не повернулися у Харків.

"Тут ситуація дуже залежить від повітряних тривог. У Харкові за останні місяці повітряні тривоги складають 60-80% робочого часу. Це дуже впливає на роботу ТЦ", - каже Гаврюшин.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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