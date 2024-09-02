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Інвестори не поспішають вкладатися у відновлення ТРЦ
16:45 02.09.2024 |
В Україні із 35 зруйнованих торгових центрів свою роботу відновила лише половина - 17 ТЦ. За словами голови Української ради торгових центрів (УРТЦ) Максима Гаврюшина поновили свою роботу перш за все великі ТЦ та ті, які отримали відносно невеликі пошкодження.
Найдорожчими стало відновлення торгових центрів Nikolsky у Харкові, Riviera Shopping City в Одесі, Retroville у Києві. Інвестиції у відновлення ТЦ Нікольський сягнули 18 млн євро.
На сьогодні понад 400 тис. кв. м орендної площі залишається зачиненою, що становить 7% від її загальної кількості. Основна причина, чому інвестори не вкладають кошти - ризик повторних обстрілів. Більшість пошкоджених ТЦ розташовані у Харківській, Донецькій та Херсонській областях.
"Крім того, соціально-економічна ситуація в цих регіонах залишається важкою. Населення міст значно скоротилося внаслідок міграції. Наприклад, у Херсоні залишилось близько 20% людей. В таких умовах, навіть якщо ТЦ буде відновлений, повернення орендарів буде під великим питанням. Тобто порівняно з довоєнною ситуацією ризики суттєво зросли, а дохідна частина знизилась. Тому не для всіх ТЦ прийшов час для відновлення", - каже Гаврюшин.
Наразі найбільшими ТЦ, що не відновили роботу та знаходяться на підконтрольній Україні території, є харківський ТЦ "Караван" та ТЦ "Фабрика" у Херсоні.
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