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До єдиного державного реєстру адрес почали вносити перші дані

17:39 26.08.2024 |

Економіка

 

Органи місцевого самоврядування почали заповнювати Єдиний державний реєстр адрес - він стане єдиною базою даних адрес, де кожен населений пункт, вулиця чи будинок матиме унікальний ідентифікатор.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства цифрової трансформації.

Як повідомляється, понад тисяча громад вже пройшла навчання, як працювати з реєстром, отримала доступи до кабінетів Адресного реєстру та розпочинає верифікацію адрес.

Найбільше адрес уже верифікували в Сумах - 94%, та Ніжині Чернігівської області - 90%. Серед громад найбільш результативна Локачинська тергромада Волинської області, у якій верифіковано вже 95% адрес.

Як нагадали в Мінцифри, протягом 2024-2025 років громади мають провести інвентаризацію нерухомості та земельних ділянок у межах реалізації Національної стратегії доходів до 2030 року.

"Якісні дані в реєстрі допоможуть уникнути помилок чи неточностей у базах даних і забезпечать прозорість у нарахуванні податків", - зауважили у відомстві.

На початку серпня повідомлялося, що в Україні вперше розпочали верифікацію вулиць для створення єдиного реєстру адрес.

Як повідомлялося, створення єдиного реєстру адрес та реєстру будівель та споруд передбачене законом 2486-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення вимог цивільного захисту під час планування та забудови територій", ухваленим у 2022 році.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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