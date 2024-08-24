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Україна продовжила термін ранньої згоди на обмін єврооблігацій до вечора 27 серпня
23:31 23.08.2024 |
Україна оголосила про подовження на чотири доби - до 17:00 за нью-йоркським часом 27 серпня - терміну ранньої згоди на обмін єврооблігацій у межах їхньої реструктуризації, що надає утримувачам максимально вигідні умови.
"Україна розуміє, що деякі Утримувачі можуть зіткнутися з технічними проблемами під час передання своїх інструкцій з участі через своїх кастодіанів і клірингові системи, що може вплинути на своєчасне передання таких інструкцій з участі до крайнього терміну ранньої згоди", - ідеться в біржовому повідомленні Мінфіну в п'ятницю.
Зазначається, що термін продовження було обрано на підставі інформації, отриманої від таких власників єврооблігацій.
Водночас зазначається, що дата розрахунків залишається незмінною і, як очікується, настане 30 серпня 2024 року або близько цієї дати.
Своєю чергою спеціальний комітет кредиторів власників єврооблігацій також розповсюдив у п'ятницю повідомлення, що підтримує рішення України щодо продовження терміну ранньої згоди.
"Надаючи власникам відповідних облігацій додатковий час, Комітет вважає, що це допоможе максимізувати участь і, отже, підвищити ймовірність успіху пропозиції (про обмін)", - йдеться в інформації комітету.
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