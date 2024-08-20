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Ціни на житло в Україні за рік зросли на 10%
15:48 20.08.2024 |
У другому кварталі 2024 року ціни на житлову нерухомість в Україні, порівняно з аналогічним періодом 2023 року, зросли в середньому на 10,0%. Найбільше подорожчали квартири на первинному ринку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики (Держстат).
За даними статистичного відомства, ціни на квартири на первинному ринку за рік зросли на 12,6%, на вторинному - на 8,7%.
Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 12,8%, на вторинному - на 9,0%, двокімнатні квартири на первинному ринку на 12,8%, на вторинному - на 8,8%, трикімнатні квартири на первинному ринку на 12,5% %, на вторинному - на 8,7%.
При цьому дані Держстату свідчать, що зростання цін суттєво сповільнилося - у другому кварталі 2024 року порівняно з першим квартири подорожчали лише на 0,5%, а на вторинному ринку ціни навіть знизилися.
Попит на житло
За даними НБУ, попит на житлову нерухомість в Україні поступово зростає, але залишається значно нижчим, ніж до повномасштабної війни.
Як зазначили в НБУ, на вторинному ринку ціни на житло зростають, проте ця тенденція швидше відбиває рух обмінного курсу, ніж зміна фундаментальних факторів попиту та пропозиції. Угоди на ринку все ще укладають із дисконтом від заявлених в оголошеннях цін, хоча дисконти зменшуються.
Оренда житла
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у липні 2024 року становила 6 916 гривень. За останні два місяці ціни впали на 0,4%, але з початку року оренда подорожчала на 4,7%.
На першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область, хоч оренда впала на 7,1% до 11 738 гривень. Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року впала на 7,4% - до 10 918 гривень.
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