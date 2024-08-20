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Уряд змінив умови пільгової іпотеки єОселя
14:45 20.08.2024 |
Кабінет міністрів змінив умови забезпечення компанією "Українська фінансова житлова компанія" доступного іпотечного кредитування громадян України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 16 серпня 2024 р. № 939.
Зокрема, постановою знижено мінімальний перший (початковий) внесок, який сплачує позичальник за програмою єОселя, з 20% до 10% для осіб віком до 25 років включно.
Також право на іпотеку отримає член сім'ї внутрішньо переміщеної особи першого ступеня споріднення за умови, що кредит надається такому члену сім'ї для придбання житла на користь внутрішньо переміщеної особи, яка передає таке житло в іпотеку кредитору, в порядку, визначеному законодавством.
Програма кредитування купівлі житла коштом бюджету
Нагадаємо, програма єОселя стартувала в жовтні 2022 року. У 2023 році державна програма єОселя розширилася. Пільговий кредит з процентною ставкою у 3% можуть отримати військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці. Для інших категорій громадян процентна ставка складає 7%.
Від початку дії програми 12 221 родина отримала кредити на житло на суму понад 19,4 млрд гривень. Зокрема, українці отримали 8,5 тис. кредитів на придбання житла на вторинному ринку, майже 3,5 тис. - на первинному ринку.
За даними НБУ, майже всі іпотечні угоди в Україні укладені за програмою єОселя, від роботи якої дедалі більше залежить попит в окремих сегментах ринку житла. За умовами єОселі кредитується придбання нових готових об'єктів (не старше 10 років) та об'єктів на пізніх стадіях будівництва. Водночас частка іпотеки в угодах купівлі житла в Україні досить незначна - 5,4%.
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