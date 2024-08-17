Фінансові новини
- |
- 17.08.24
- |
- 03:25
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Оренда дешевшає другий місяць поспіль: де в Україні найдорожче житло
23:58 16.08.2024 |
Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у липні 2024 року становила 6 916 гривень. За останні два місяці ціни впали на 0,4%, але з початку року оренда подорожчала на 4,7%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.
На першому місці за вартістю оренди залишається Закарпатська область, хоч оренда впала на 7,1% до 11 738 гривень.
Львівщина на другому місці. Вартість оренди з початку року впала на 7,4% - до 10 918 гривень.
На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року зросла на 36,6% до 9830 гривень.
У Києві оренда з початку року подорожчала на 4,2% до 9093 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.
Вартість оренди зростає у західних та деяких центральних областях України. Найнижчі ціни у прифронтових регіонах - Херсонській (2 831 гривня), Сумській (3 289 гривень) та Миколаївській (3 532 гривень) областях.
Ситуація на ринку
За даними НБУ, оренда житла дорожчає у 2024 році. Орендну ставку підвищують, у тому числі у знятому житлі.
Співвідношення цін та оренди коливається навколо довгострокового середнього, що свідчить про стабілізацію вторинного сегменту ринку у Києві. Нині середня вартість квартири у столиці еквівалентна десяти рокам її оренди.
Ціни на житло
Як повідомляло РБК-Україна, у 2022 році оренда 1-кімнатної квартири подорожчала на 32,7% до 5 699 гривень. Після початку війни на перше місце вийшла Львівська область, де оренда подорожчала у 2,1 раза.
За 2023 рік середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири в Україні зросла на 15,9% до 6 605 гривень. На перше місце вийшла Закарпатська область, де оренда зросла на 46,2%. На початку 2024 року на перше місце знову вийшла Львівська область.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики. Що про нього відомо
|Канада дозволила Україні використовувати надані їй танки та бронемашини на території РФ - ЗМІ
|ППО Iris-T та танки Leopard: у Німеччині розкрили деталі нової військової допомоги Україні
|Politico: США готові відправити Україні ракети великої дальності для F-16
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Оренда дешевшає другий місяць поспіль: де в Україні найдорожче житло
|До 1 жовтня виробники електроенергії з ВДЕ мають внести дані до реєстру гарантій походження
|Інтернет-провайдерам та мобільним операторам дозволили бронювати 100% співробітників
|Мінфін зобов'яже маркетплейси звітувати в податкову про доходи користувачів
|Зеленський призначив уповноваженого з питань санкційної політики. Що про нього відомо
|Уряд підтримав зміни до закону про публічні закупівлі
Бізнес
|Avon подала заяву про банкрутство
|З 0 до 100% за 4 хвилини 30 секунд: realme представила технологію швидкої зарядки SuperSonic на 320 Вт
|Mars купить компанію виробника Pringles за 36 мільярдів доларів
|У Росії магазинам заборонили підвищувати ціни на електроніку
|Google представив Pixel 9 Pro Fold – свій складаний смартфон з найбільшим дисплеєм
|Лінійка Pixel офіційно отримала моделі Pro двох розмірів – Google Pixel 9 Pro та Google Pixel 9 Pro XL
|Pixel 9 додає запис дзвінків і транскрипцію, а також безкоштовний Satellite SOS на два роки