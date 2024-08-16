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АНАЛІТИКА

Вакантність бізнес-центрів класу А зросла до 28%

12:58 16.08.2024 |

Економіка

 

За підсумками першого півріччя 2024 року в офісних центрах столиці триває зростання вакантності за фактичного зниження орендних ставок, повідомив керівник департаменту юридичного консалтингу UTG Костянтин Олійник.

Згідно з дослідженням UTG, середньозважена вакантність у бізнес-центрах Києва за підсумками січня-червня в класі А зросла з 27,4% до 28,1%, у класі В - із 20,2% до 21,8%, у класі С - з 14,5% до 14,8%.

"Спостерігається зміна форматів орендарів, скорочення займаних площ, переїзд у віддалені від центру райони. Найбільші українські корпорації перевели співробітників з орендованих приміщень у власну адміністративну нерухомість. Низка компаній згорнули малозатребувані представницькі офіси, дрібні та середні раціоналізують витратну частину. Поширення набула практика роботи вдома", - перерахував тренди Олійник.

Водночас станом на середину 2024 року триває скорочення орендних ставок. Так, у класі А середня ставка знизилася з $19,9/кв.м/міс. на кінець 2023 року до $17,5/кв.м/міс. на другий квартал 2024-го. У класі В спад був не настільки значним - з $11,8 до $11,5/кв.м/міс. У класі С середня ставка відкотилася з $9,7 до $9,1/кв.м/міс. (без урахування ПДВ, OPEX, КП, BOMA).

"З огляду на зростання вартості енергоносіїв, подорожчання комунальних платежів (необхідність генераторів, втрати електроенергії/робочого часу через тривоги), а з ними й OPEX (через зростання вакантності та розподіл експлуатаційних платежів на меншу кількість операторів), навантаження на орендарів продовжує збільшуватися, а ставки оренди демонструють подальше зниження", - повідомив Олійник.

Низька активність ринку стала причиною зниження девелоперської активності столичного ринку офісної нерухомості. Наразі обсяг професійної нерухомості класів А, В і С становить 2 556 227 кв. м.

Також за перше півріччя пропозиція розширилася лише на один проєкт на перетині вул. Філатова / Саперне поле загальною площею 5 тис. кв. м.

"Понад 30 проєктів загальною площею приблизно 800 тис. кв. м, чиє відкриття раніше анонсували на 2024-2025 роки, з більшою ймовірністю буде відкладено", - зазначив Олійник.

Компанія UTG створена 2001 року. Розробила понад 1300 концепцій об'єктів нерухомості.

За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м комерційних площ в Україні.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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