Орендна активність на ринку складів в Україні у І півріччі зросла на 13% - CBRE Ukraine

Орендна активність на ринку складської нерухомості України у січні-червні 2024 року збільшилася на 13% порівняно з аналогічним періодом минулого року та становила близько 70 тис. кв. м, випливає із дослідження компанії CBRE Ukraine.

"Незважаючи на війну і пов'язані з нею виклики, складський ринок продовжує демонструвати ознаки відновлення і є найстабільнішим сегментом комерційної нерухомості на сьогодні. Хоча обсяги орендної активності все ще стримуються через поточний стан ринку, кілька великих орендарів вивчають ринкові можливості для розширення, що може позитивно вплинути на обсяги орендних угод у наступних кварталах", - зазначено у звіті компанії.

За її даними, основним трендом півріччя стало переважання у структурі валового поглинання попередніх договорів оренди, які укладаються до введення об'єктів в експлуатацію. Причиною цього стала низька вакантність на ринку - на рівні 2%, а також зростання попиту від сегмента оптової та роздрібної торгівлі та фармацевтичних компаній, зазначає CBRE.

У другій половині 2024 року та у 2025 році очікується вихід на ринок близько 170 тис. кв. м нової пропозиції, що скоротить тиск мінімальної вакантності, вважають аналітики компанії. Крім того, за наступні два роки планується відновлення 100 тис. кв. м складських площ, які були знищені в результаті ракетних атак агресора у 2022 році.

Прайм-ставка оренди складів у Києві до кінця першої половини 2024 року становила $4,9/кв. м/міс. (без ПДВ та OPEX платежів), що в середньому на 20% нижче, ніж в інших столицях Центральної та Східної Європи.

Водночас, вартість будівництва складської нерухомості в нашій країні на 20% вища, ніж у сусідів: $500-600/кв. м проти $400-500/кв. м. На це впливає як криза в економіці та енергетиці, бойові дії, так і дефіцит робочої сили та порушення ланцюжків поставок, йдеться у дослідженні.

На ринку українських складів спостерігається зростання інвестиційної активності. CBRE зазначає, що серед іноземних інвесторів, які цікавляться промисловою нерухомістю, виділяються будівельні компанії, які планують брати участь у відновленні України після завершення активних бойових дій.

Крім того, європейські компанії активно розглядають ніаршоринг (аутсорсинг у сусідніх країнах) у країнах Центральної, Південної та Східної Європи, зокрема й в Україні. Згідно з дослідженням CBRE European Logistics Occupier Survey 2024, 68% респондентів вважають, що ніаршоринг матиме суттєвий вплив на розвиток логістики в Європі найближчим часом.

CBRE зі штаб-квартирою в Лос-Анджелесі (США) є найбільшою у світі консалтинговою та інвестиційною компанією у сфері комерційної нерухомості, дохід якої у 2022 році становив $30,8 млрд. Згідно з рейтингом Fortune, входить до списку 500 найбільших у світі компаній. Акції компанії CBRE Group Inc. торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі. Український офіс CBRE відкрито у січні 2008 року, є частиною афілійованої мережі компанії.