Ділові очікування на будівельному ринку України в III кв. знизилися на 5,6 в.п. - Держстат

Індикатор ділової впевненості на українському ринку будівництва в третьому кварталі 2024 року знизився на 5,6 відсоткових пункти (в.п.) порівняно з другим кварталом - до "мінус" 46,9%, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

При цьому, за даними відомства, показник ділових очікувань у третьому кварталі минулого року становив "мінус" 43,6%.

Згідно з даними проведеного відомством опитування компаній будівельної галузі, оцінка браку поточного обсягу замовлень погіршилася на 4 в.п. - до "мінус" 55%. Так, 57% опитаних компаній оцінили свій поточний обсяг замовлень як недостатній, 42% - як нормальний для сезону.

Підвищення цін на свої послуги за підсумками третього кварталу поточного року очікують 54% респондентів. Зниження вартості будівельних робіт прогнозують 2% опитаних компаній, а 43% не очікують будь-яких змін у ціновій політиці.

Згідно з даними Держстату, компанії-учасники опитування забезпечені замовленнями в середньому на п'ять місяців, що відповідає показнику другого кварталу.

Статвідомство зазначає, що в третьому кварталі 2024 року негативний вплив на будівництво чинитимуть брак робочої сили (48%), фінансові обмеження (45%), недостатній попит (26%) та інші чинники (50%).

Скорочення кількості працівників у липні-вересні очікують 45% опитаних компаній, тоді як 46% вважають, що їхня кількість залишиться незмінною, а 9% прогнозують розширення штату.

За даними Держстату, 34% респондентів відзначили зростання обсягу виконаних будівельних робіт минулого кварталу, 31% - заявили про скорочення обсягів.

Опитування показало, що 98% компаній досить складно передбачити майбутній розвиток бізнес-ситуації на підприємствах.

Статдані наведено без урахування тимчасово окупованих РФ територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.