Фінансові новини
- |
- 25.07.24
- |
- 16:09
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українцям спростили подання заявок про зруйноване житло до міжнародного Реєстру збитків
14:19 25.07.2024 |
На порталі "Дія" відкрили подання заявок українців про зруйноване та пошкоджене Росією житло до міжнародного Реєстру збитків. Про це повідомляється на урядовому порталі.
Заявки сформують фундамент для майбутніх репарацій, які держава-агресор має заплатити за всі руйнування, наголошують в уряді.
Тепер сервіс на порталі "Дія" доступний всім українцям, чиє житло було пошкоджене або знищене, зокрема, і для тих, у кого:
- право власності не зареєстроване у Реєстрі речових прав
- немає акта про пошкоджене майно від місцевої влади та не подавалися на програму єВідновлення
- будинок перебуває на тимчасово окупованих територіях чи у зоні бойових дій.
Раніше для подання заяви про відшкодування збитків необхідна була реєстрація житла у держреєстрі речових прав та наявність Акта комісійного обстеження у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Це ускладнювало процедуру: багато громадян не мали змоги зареєструвати права через втрату документів або ще не встигли отримати акт обстеження від комісії.
Перед запуском сервісу пройшло закрите бета-тестування, до якого приєдналися 500 учасників.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримає 14 танків Leopard 2 танків Leopard від Данії та Нідерландів до кінця літа
|Іспанія анонсувала передачу Україні системи ППО Hawk
|Готували підпали торгових центрів в Україні та на території країн ЄС: Викрито агентурну групу ФСБ РФ, - СБУ
|Китай продовжить гуманітарну допомогу Україні й відіграватиме конструктивну роль для припинення вогню - МЗС
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Нафта прискорила падіння, Brent нижче $81 за барель
|Нацбанк України погіршив прогноз інфляції у 2024р до 8,5% і у 2025р до 6,6%
|НБУ погіршив оцінку міжнародних резервів України на кінець 2024р до $41,2 млрд і 2025р до $37,3 млрд
|Нацбанк України поліпшив прогноз зростання ВВП у 2024 р. до 3,7% і погіршив у 2025 р. до 4,1%
|НБУ очікувано зберіг облікову ставку 13% і очікує її зниження на початку 2025 р.
|Українцям спростили подання заявок про зруйноване житло до міжнародного Реєстру збитків
Бізнес
|Медитація серед бетону: тизер нової гри від розробника S.T.A.L.K.E.R. 2
|Ford представив новий кросовер Capri
|Квантовий комп'ютер від Quantinuum продемонстрував нові можливості квантових обчислень, перевищивши результати Google у 100 разів
|Intel заявляє, що знайшла причину проблем із процесорами Core i9 13-го та 14-го поколінь
|Redmi K70 Ultra: OLED-дисплей на 144 Гц, чип MediaTek Dimensity 9300+, захист IP68 і батарея на 5500 мАг із зарядкою на 120 Вт
|Xiaomi MIX Flip: 4-дюймовий зовнішній AMOLED-дисплей на 120 Гц, чип Snapdragon 8 Gen 3 і камера Leica
|Xiaomi представила MIX Fold 4 з тонким корпусом, чипом Snapdragon 8 Gen 3, захистом IPX8 і камерою-перископом за $1237