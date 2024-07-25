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Українцям спростили подання заявок про зруйноване житло до міжнародного Реєстру збитків

14:19 25.07.2024 |

Економіка

 

На порталі "Дія" відкрили подання заявок українців про зруйноване та пошкоджене Росією житло до міжнародного Реєстру збитків. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Заявки сформують фундамент для майбутніх репарацій, які держава-агресор має заплатити за всі руйнування, наголошують в уряді.

Тепер сервіс на порталі "Дія" доступний всім українцям, чиє житло було пошкоджене або знищене, зокрема, і для тих, у кого:

- право власності не зареєстроване у Реєстрі речових прав

- немає акта про пошкоджене майно від місцевої влади та не подавалися на програму єВідновлення

- будинок перебуває на тимчасово окупованих територіях чи у зоні бойових дій.

Раніше для подання заяви про відшкодування збитків необхідна була реєстрація житла у держреєстрі речових прав та наявність Акта комісійного обстеження у Реєстрі пошкодженого та знищеного майна. Це ускладнювало процедуру: багато громадян не мали змоги зареєструвати права через втрату документів або ще не встигли отримати акт обстеження від комісії.

Перед запуском сервісу пройшло закрите бета-тестування, до якого приєдналися 500 учасників.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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