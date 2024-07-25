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Фонд держмайна запустив безкоштовний сервіс з оцінки нерухомості

13:56 25.07.2024 |

Економіка

 

Фонд державного майна запустив сервіс, який дозволяє фізичним та юридичним особам безкоштовно отримати е-довідку про оцінку нерухомості.

Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба ФДМУ, передає Укрінформ.

«Оцінка нерухомості стала ще доступнішою! Тепер кожен може швидко та безплатно отримати довідку про вартість свого майна за допомогою онлайн-сервісу Фонду держмайна. Сервіс дозволяє визначити вартість 18 типів нерухомого майна при здійсненні операцій купівлі-продажу», - йдеться в повідомленні.

Щоб отримати е-довідку про оцінку, фізичним та юридичним особам потрібно авторизуватися на сайті за допомогою електронного підпису або через ID-сервіс.

Сформований документ можна буде надрукувати або зберегти. Чинним він буде впродовж 30 календарних днів з дня формування.

У випадку незгоди з результатами автоматичної оцінки особа має право замовити додаткову оцінку в оцінювачів. Така послуга вже буде платною.

Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації запустило у застосунку «Дія» комплексний сервіс е-Підприємець, який поєднав 10 найпоширеніших послуг для тих, хто бажає займатися бізнесом.
 

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