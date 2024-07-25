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«єОселя»: Переселенці отримали менше 3% пільгових кредитів на придбання житла

23:45 24.07.2024 |

Економіка

 
Від початку року за програмою пільгової іпотеки кредитів "єОселя" видано понад 5266 кредитів на придбання житла на загальну суму 8,9 мільярда гривень.

Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун, інформує пресслужба міністерства.

Вона уточнила, що найбільше за цей час було придбано житла на вторинному ринку - 3 831 одиниць. Крім того, 1435 отримали кредити на купівлю житла першого продажу, з низ 292 - на стадії будівництва.

При цьому більше половини кредитів отримали військові та силовики, а найменше - внітрішньо переміщені особи та науковці.

Зокрема, з початку року кредити отримали:

* військові і силовики - 2712;
* українці без житла - 1339;
* педагоги - 392;
* медики - 389;
* ветерани - 167;
* ВПО - 153;
* науковці - 114.

"Загалом від початку дії програми доступних кредитів "єОселя" понад 11,5 тисячі українських родин змогли покращити умови проживання, придбавши на вигідних умовах квартири чи будинки на первинному і вторинному ринках. Також за весь час придбано 261 приватний будинок. Пільговий кредит з процентною ставкою у 3% можуть отримати військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці. Для інших категорій громадян процентна ставка складає 7%", - зазначила Бігун.

Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк ("Слуга народу") заявила, що через низку встановлених Кабміном вимог програма "єОселя" практично не вирішує проблеми внутрішньо переміщених осіб.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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