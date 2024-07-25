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«єОселя»: Переселенці отримали менше 3% пільгових кредитів на придбання житла
23:45 24.07.2024 |
Про це повідомила заступниця міністра економіки Надія Бігун, інформує пресслужба міністерства.
Вона уточнила, що найбільше за цей час було придбано житла на вторинному ринку - 3 831 одиниць. Крім того, 1435 отримали кредити на купівлю житла першого продажу, з низ 292 - на стадії будівництва.
При цьому більше половини кредитів отримали військові та силовики, а найменше - внітрішньо переміщені особи та науковці.
Зокрема, з початку року кредити отримали:
* військові і силовики - 2712;
* українці без житла - 1339;
* педагоги - 392;
* медики - 389;
* ветерани - 167;
* ВПО - 153;
* науковці - 114.
"Загалом від початку дії програми доступних кредитів "єОселя" понад 11,5 тисячі українських родин змогли покращити умови проживання, придбавши на вигідних умовах квартири чи будинки на первинному і вторинному ринках. Також за весь час придбано 261 приватний будинок. Пільговий кредит з процентною ставкою у 3% можуть отримати військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці. Для інших категорій громадян процентна ставка складає 7%", - зазначила Бігун.
Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування Олена Шуляк ("Слуга народу") заявила, що через низку встановлених Кабміном вимог програма "єОселя" практично не вирішує проблеми внутрішньо переміщених осіб.
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