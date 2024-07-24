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АНАЛІТИКА

Кількість угод на первинному ринку житла України скоротилася на 40% після піку наприкінці минулого року - «ЛУН»

17:29 24.07.2024 |

Економіка

 

Кількість угод купівлі-продажу на первинному ринку житла України в першому кварталі 2024 року скоротилася на 40% порівняно з показником третього кварталу 2023 року, коли спостерігалося максимальне відновлення продажу із початку повномасштабної війни, випливає з даних опитування забудовників порталом "ЛУН".

"Останнє синдикативне дослідження, проведене в травні, показало, яким був продаж за останні пів року. Починаючи з кінця третього кварталу 2023 року, продаж поступово знижується, і станом на перший квартал 2024 року просів на 40% порівняно з максимальним відновленням продажу на ринку після початку повномасштабної війни. Продаж просів і в Києві, і у Львові", - розповіла директорка з розвитку бізнесу "ЛУН" Олена Унаньян, представляючи звіт на конференції "Аналітика українського ринку нерухомості: перше півріччя 2024 року" у вівторок.

За її словами, просідання кількості угод купівлі-продажу спостерігається в усіх регіонах України, включно із західними, де від початку війни продаж був активнішим, ніж у Києві та інших областях. На падіння продажу вплинули закон про мобілізацію, нерозуміння покупцями подальшого розвитку подій, очікування виборів у США, зазначила експертка.

Так, станом на перший квартал 2024 року на первинному ринку житла України кількість угод скоротилася до 15% від довоєнного рівня, тоді як на піку їх кількість становила 25%. У Києві та області показник знизився з 17% до 12%, у Львові - з 48% до 32%.

"У травні-червні ми спостерігаємо ще більш відчутне просідання продажу, ніж у першому кварталі. Продаж просів уже вдвічі, порівняно із середніми даними за третій квартал 2023 року, коли ми фіксували приріст угод. Утім, за словами девелоперів, у липні ситуація стає трохи кращою", - зазначила Унаньян.

За даними "ЛУН", у першому півріччі стартував продаж 124 нових проєктів житла в Україні, на 21 липня їх кількість становила 133 проєкти. У середньому в продаж виходили по 60 проєктів у кожному кварталі - цей показник є стабільним починаючи з весни 2023 року, коли ринок нерухомості почав активно відновлюватися після шоку від повномасштабного вторгнення, зазначила експертка.

Так, ґрунтуючись на даних за півріччя, у 2024 році темпи стартів продажу нових ЖК загалом в Україні на 14% перевищують показник 2023 року. У Києві та області орієнтовний показник кількості нових ЖК у продажу поточного року проти минулого збільшився на 8%, водночас темпи все ще на третину нижчі за довоєнні. У Львові та області - на 45% до 2023 року.

Загалом після 24 лютого 2022 року продаж стартував у 449 ЖК, що становить 25% від загальної кількості проєктів у продажу станом на липень 2024 року. У п'ятірки регіонів із новими об'єктами увійшли Львівська область (132), Київ і Київська область (67), Івано-Франківська (49), Закарпатська (46) і Тернопільська (38) області.

За словами експертки, середні мінімальні ціни на нове житло в доларовому еквіваленті з початку 2022 року найбільше зросли в Івано-Франківську (+54%, до $800/кв. м), Ужгороді (+50%, до $1200/кв. м), Львові (+47%, до $1400/кв. м), Рівному (+31%, до $850/кв. м) і Чернівцях (+31%, до $980/кв. м).

Водночас у Києві на первинному ринку середня мінімальна ціна в доларовому еквіваленті вийшла на плато і становить $1300/кв. м., що відповідає і торішньому показнику, і довоєнному. Аналогічна ситуація склалася в Одесі, де середні ціни практично не змінилися і становлять $960/кв. м.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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