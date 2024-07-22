Збільшення видатків на оборону. У Міноборони розповіли, як розподілять гроші

У схваленому Кабміном проєкті закону про збільшення видатків державного бюджету у 2024 році фінансове забезпечення сектору безпеки й оборони передбачено збільшити на 495,3 млрд грн. Додаткові кошти буде виділено на зброю, фортифікаційні споруди та грошове утримання військовослужбовців, повідомляє Міністерство оборони.

Як зазначається, кошти передбачені для всіх силових структур України.

Зокрема, 373,7 млрд грн буде спрямовано на Міністерство оборони України:

269,5 млрд грн - на грошове забезпечення військовослужбовців та одноразову грошову допомогу у разі загибелі або інвалідності захисників України.

47 млрд грн - на закупівлю та модернізацію озброєння, військової техніки та боєприпасів.

4,7 млрд грн - на тилове забезпечення.

40 млрд грн - на будівництво фортифікаційних споруд силами ЗСУ та ДССТ.

8,9 млрд грн - на фінансове забезпечення діяльності Державної спеціальної служби транспорту.

"Фінансування потреб Сил оборони нині є першочерговим завданням. Додаткові кошти на зброю, фортифікаційні споруди та грошове утримання військовослужбовців - це критична складова протидії військовій агресії Російської Федерації проти України. Тому фахівці Міністерства оборони України активно готуються до роботи у профільних комітетах Верховної Ради, аби пояснити та обґрунтувати кожну цифру з поданого урядом законопроєкту", - сказав заступник міністра оборони України Юрій Джигир.