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АНАЛІТИКА

Вартість оренди впала за останній місяць: де в Україні найдорожче житло

13:14 16.07.2024 |

Економіка

 

Середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у червні 2024 року становила 6 932 гривень. За червень ціни трохи впали (на 10 гривень), проте з початку року оренда подорожчала на 4,9%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Держстату.

На перше місце за вартістю оренди знову вийшла Закарпатська область, хоч оренда впала на 8,1% до 11 698 гривень.

Львівщина опустилася на друге місце. Вартість оренди з початку року впала на 2,4% до 11 511 гривень.

На третьому місці Рівненська область, де оренда з початку року зросла на 36,3% до 9811 гривень.

У Києві оренда подорожчала на 4,2% до 9 093 гривень. Столиця зберігає четверте місце за вартістю.

Вартість оренди зростає у західних та деяких центральних областях України. Найнижчі ціни близьких до фронту регіонах - Херсонській (2 831 гривня), Сумській (3 289 гривень) та Миколаївській (3 485 гривень) областях.

 
За матеріалами: РБК-Україна
 

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