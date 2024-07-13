Фінансові новини
- |
- 13.07.24
- |
- 00:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Банки акредитували до участі в «єОселі» 47 забудовників із початку року
23:58 12.07.2024 |
Банки-партнери державної програми доступної іпотеки "єОселя" акредитували 47 забудовників від початку року, загалом акредитовано вже 67 девелоперів, повідомила пресслужба ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло").
Згідно з повідомленням, у червні до програми приєдналися 11 забудовників. У підсумку на сьогодні українці можуть придбати житло за програмою в 77 житлових комплексах у 15 областях України.
Від старту програми "єОселя" українці придбали 3242 квартири першого продажу, з них 388 - у споруджуваних об'єктах.
Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники.
З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.
За умовами програми, пільгові категорії учасників можуть придбати житло в споруджуваному будинку і будинках, не старших за 10 років (у столиці та обласних центрах), решта учасників - у будинку, не старшому за три роки, або в об'єкті, що будується.
У програмі беруть участь десять банків-партнерів: державні Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс Банк, а також банк "Глобус", Sky Bank і Банк "Кредит Дніпро", МТБ Банк і ТАСкомбанк.
За даними "Укрфінжитла", на 12 липня кредити видано 11,426 учасникам на суму 18,1 млрд грн.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|У Гаазі почали роботу над створенням комісії для відшкодування збитків, що має сплатити РФ
|Жодна резонансна справа корупційного тиску на бізнес не закрита – Маніфест 42
|ГА ООН ухвалила резолюцію України щодо ядерної безпеки
|Більше 20 країн та Євросоюз підписали Український договір
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Банки акредитували до участі в «єОселі» 47 забудовників із початку року
|На Закарпатті створюють індустріальний парк з інвестиціями у 35 млн євро
|В Україні вже намолотили понад 8 мільйонів тонн зерна
|Нафтогаз докапіталізує свої ТЕЦ на 5 млрд грн
|Україна затвердила умови приватизації ОГХК з початковою ціною 3,9 млрд грн
|Польща звернулась до Єврокомісії щодо поставки електроенергії Україні зі своїх ТЕС
Бізнес
|Європа повертається у космос: ракета-носій Ariane 6 нарешті здійснила перший політ
|Xbox підвищує ціни на Game Pass та запроваджує новий план
|Xbox Game Pass Ultimate уже доступний на телевізорах із пристроями Amazon Fire TV - потрібен лише геймпад
|Платформа X Ілона Маска збавляє оберти, на неї впливає зростання Threads від Meta
|OnlyFans для нейромереж провів перший в історії конкурс «Міс ШІ»
|Лише iPhone: Microsoft заборонить китайським працівникам використовувати для роботи Android-смартфони
|Boeing «влетіла» на $250 млн — через брехню про авіакатастрофи, в яких загинули понад 300 людей