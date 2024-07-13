Банки акредитували до участі в «єОселі» 47 забудовників із початку року

Банки-партнери державної програми доступної іпотеки "єОселя" акредитували 47 забудовників від початку року, загалом акредитовано вже 67 девелоперів, повідомила пресслужба ПрАТ "Українська фінансова житлова компанія" ("Укрфінжитло").

Згідно з повідомленням, у червні до програми приєдналися 11 забудовників. У підсумку на сьогодні українці можуть придбати житло за програмою в 77 житлових комплексах у 15 областях України.

Від старту програми "єОселя" українці придбали 3242 квартири першого продажу, з них 388 - у споруджуваних об'єктах.

Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки та оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники.

З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

За умовами програми, пільгові категорії учасників можуть придбати житло в споруджуваному будинку і будинках, не старших за 10 років (у столиці та обласних центрах), решта учасників - у будинку, не старшому за три роки, або в об'єкті, що будується.

У програмі беруть участь десять банків-партнерів: державні Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс Банк, а також банк "Глобус", Sky Bank і Банк "Кредит Дніпро", МТБ Банк і ТАСкомбанк.

За даними "Укрфінжитла", на 12 липня кредити видано 11,426 учасникам на суму 18,1 млрд грн.