Українські компанії беруть участь у розробці новітнього турецького винищувача - посол

Українські компанії беруть участь у розробці новітнього турецького винищувача п'ятого покоління KAAN.

Про це посол України в Туреччині Василь Боднар сказав на брифінгу "Українсько-турецькі відносини: співпраця, допомога, поточні та подальші ініціативи" в Ukraine Media Center.

"Українські компанії беруть участь у розробці перспективного двигуна та перспективного літака п'ятого покоління - це винищувач KAAN. І також частина українських підприємств і розробників беруть участь у розробці його агрегатів. На сьогодні ми ще не розкриваємо деталей з точки зору безпеки", - сказав Боднар.

За його словами, це перспективна співпраця й після постановки на озброєння у ЗС Туреччини цей винищувач може зацікавити ВПС України. "Можливо, це також стане предметом співпраці з тим, щоб виробляти на території України нові безпілотники, які, ми сподіваємося, буде виробляти новий завод компанії Baykar Makina", - сказав дипломат.

Посол України в Туреччині наголосив на тому, що сьогодні дві великі турецькі компанії: Baykar Makina, відома у нас виробництвом "байрактарів", та державна компанії TUSAŞ (TAI), закуповують українські двигуни реактивні та турбореактивні для використання на безпілотних апаратах.

"Крім того, є окремий проєкт з постачання вертолітних двигунів. Основними партнерами тут виступають українські компанії "Моторо Січ" та "Івченко Прогрес", - сказав Боднар.

Як повідомляв Укрінформ, у травні цього року ​​винищувач п'ятого покоління KAAN, спроєктований та виготовлений в Туреччині, здійснив другий політ. Конструкторські розробки та будівництво власного винищувача KAAN обійшлись Туреччині у 2 млрд доларів, перші 20 винищувачів планують передати ВПС країни у 2028 році. Українські виробники беруть участь у тендерах на постачання двигунів для турецького винищувача KAAN.