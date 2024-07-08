Фінансові новини
- |
- 08.07.24
- |
- 18:05
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Один з лідерів морських перевезень MSC прибув до Одеси вперше з лютого 2022 року
17:59 08.07.2024 |
Контейнеровоз Levante F одного зі світових лідерів Mediterranean Shipping Co. (MSC) прибув до одеського порту.
Про це свідчать дані Marine Traffic.
Судно Levante F під прапором Панами прибуло до "Контейнерного термінала Одеса" компанії HHLA о 13:33 за Києвом із грузинського порту Поті.
Це перший контейнеровоз від світового лідера - лінії MSC, що зайшов в український порт з початку повномасштабного нападу Росії.
Нагадаємо:
Раніше світовий лідер контейнерних перевезень компанія MSC скасував перший судозаход від початку повномасштабного вторгнення в порт Одеса.
Світовий лідер контейнерних перевезень Maersk Group запускає перший контейнерний сервіс до портів Великої Одеси після початку повномасштабної війни.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|В безпековій угоді зафіксовано формування в Польщі добровольчого легіону з можливою участю іноземців - Зеленський
ТОП-НОВИНИ
|Угода з Польщею передбачає розробку механізму збиття ракет і дронів РФ в українському небі
|Patriot та F16: Нідерланди анонсували поставки зброї Україні
|Новий міністр оборони Великої Британії пообіцяв посилити підтримку України та оголосив про наступний пакет військової допомоги
|Новий прем'єр Британії оголосив склад уряду: МЗС та Міноборони очолили прихильники України
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Ціни на нафту піднялися з внутрішньоденних мінімумів, Brent близько $86,2 за барель
|Один з лідерів морських перевезень MSC прибув до Одеси вперше з лютого 2022 року
|Понад 40% українців заробляють менше ніж 10 тисяч — дослідження
|ЄБА вказала на недопрацювання в ухваленому законопроєкті про підакцизну продукцію К
|МВФ планує знизити комісії для великих країн-позичальників, включно з Україною
|ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 08.07.24
Бізнес
|BMW представив четверте покоління кросовера X3
|Kia EV3 дебютував із запасом ходу до 600 км
|В Україні падає попит на автомобілі з традиційними двигунами
|Netflix починає поступово відмовлятися від найдешевшого тарифного плану без реклами
|Другий у світі виробник мікросхем памʼяті інвестує $75 млрд в ШІ чіпи до 2028 року
|Найтитулованіший баскетбольний клуб у США виставили на продаж за $5 мільярдів
|Боти становлять 42% від усього вебтрафіку