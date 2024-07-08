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АНАЛІТИКА

Один з лідерів морських перевезень MSC прибув до Одеси вперше з лютого 2022 року

17:59 08.07.2024 |

Економіка

Один з лідерів морських перевезень MSC прибув до Одеси вперше з лютого 2022 року

 

Контейнеровоз Levante F одного зі світових лідерів Mediterranean Shipping Co. (MSC) прибув до одеського порту.

Про це свідчать дані Marine Traffic.

Судно Levante F під прапором Панами прибуло до "Контейнерного термінала Одеса" компанії HHLA о 13:33 за Києвом із грузинського порту Поті.

Це перший контейнеровоз від світового лідера - лінії MSC, що зайшов в український порт з початку повномасштабного нападу Росії.

Нагадаємо:

Раніше світовий лідер контейнерних перевезень компанія MSC скасував перший судозаход від початку повномасштабного вторгнення в порт Одеса.

Світовий лідер контейнерних перевезень Maersk Group запускає перший контейнерний сервіс до портів Великої Одеси після початку повномасштабної війни.
За матеріалами: Економічна правда
 

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