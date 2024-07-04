Житло на вторинному ринку столиці подешевшало на 6% з початку року - дані «ЛУН»

Вартість житла на вторинному ринку Києва знизилася в середньому на 6% порівняно з показником на початку 2024 року, тоді як квартири на первинному ринку подорожчали на 3%, випливає з даних порталу нерухомості "ЛУН".

"Загалом на ринку столиці спостерігається зниження вартості вторинного житла вже кілька місяців поспіль. А ось вартість первинного житла в гривні зростає. При цьому кількість новобудов у продажу не змінилася - 180, що становить 341 чергу в житлових комплексах. На стадії будівництва зараз перебуває 191 ЖК, на етапі котлованів - 30", - ідеться в пресрелізі "ЛУН".

Так, вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку столиці за оголошеннями про продаж на початок липня становить у середньому $60 тис., тоді як на початку року ціна становила $64 тис. При цьому реальна вартість проданих квартир становить близько $45 тис. ($55 тис. на початку року).

Двокімнатні квартири на "вторинці" також подешевшали з $96 тис. на початку року до $90 тис. у червні, трикімнатні - з $139 тис. до $130 тис. Фактична вартість проданих двокімнатних квартир знизилася з $75 тис. до $55,5 тис.

Водночас на первинному ринку Києва квартири подорожчали в гривні з початку року на 3%, у середньому до 51,9 тис. грн/кв. м. При цьому найдешевше нове житло пропонують у Деснянському районі столиці - 40 тис. грн/кв. м, найдорожче, традиційно, у Печерському - 104,3 тис. грн/кв. м.