Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Житло на вторинному ринку столиці подешевшало на 6% з початку року - дані «ЛУН»

17:31 04.07.2024 |

Економіка

 

Вартість житла на вторинному ринку Києва знизилася в середньому на 6% порівняно з показником на початку 2024 року, тоді як квартири на первинному ринку подорожчали на 3%, випливає з даних порталу нерухомості "ЛУН".

"Загалом на ринку столиці спостерігається зниження вартості вторинного житла вже кілька місяців поспіль. А ось вартість первинного житла в гривні зростає. При цьому кількість новобудов у продажу не змінилася - 180, що становить 341 чергу в житлових комплексах. На стадії будівництва зараз перебуває 191 ЖК, на етапі котлованів - 30", - ідеться в пресрелізі "ЛУН".

Так, вартість однокімнатних квартир на вторинному ринку столиці за оголошеннями про продаж на початок липня становить у середньому $60 тис., тоді як на початку року ціна становила $64 тис. При цьому реальна вартість проданих квартир становить близько $45 тис. ($55 тис. на початку року).

Двокімнатні квартири на "вторинці" також подешевшали з $96 тис. на початку року до $90 тис. у червні, трикімнатні - з $139 тис. до $130 тис. Фактична вартість проданих двокімнатних квартир знизилася з $75 тис. до $55,5 тис.

Водночас на первинному ринку Києва квартири подорожчали в гривні з початку року на 3%, у середньому до 51,9 тис. грн/кв. м. При цьому найдешевше нове житло пропонують у Деснянському районі столиці - 40 тис. грн/кв. м, найдорожче, традиційно, у Печерському - 104,3 тис. грн/кв. м.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,5458
  0,2141
 0,53
EUR
 1
 43,7814
  0,0681
 0,16

Курс обміну валют на сьогодні, 09:58
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,4200  0,05 0,11 41,0219  0,07 0,16
EUR 43,5738  0,05 0,12 44,3257  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,5700  0,23 0,56 40,5950  0,23 0,55
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес