Переговори щодо адаптації України до права ЄС у новій рамці стартують у липні з раунду щодо держзакупівель - торгпред Качка

Україна почне доводити відповідність законодавства правовим нормам Європейського Союзу в рамках офіційно розпочатих 25 червня переговорів про вступ із публічних закупівель, повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка.

"Перший такий раунд відбудеться в липні і буде присвячений публічним закупівлям", - написав він у Facebook у вівторок за результатами першої міжурядової конференції Україна-ЄС у Люксембурзі.

Качка зазначив, що формування міжурядової конференції перетворює політичний процес на цілком практичний і правовий. Він вважає, що це вже невідворотний процес, який завершиться укладенням угоди про вступ України до ЄС.

"Ця юридична чіткість важлива, щоб розвіяти всі сумніви, які далі сіятиме машина ворожої пропаганди", - пояснив він.

Тогрпред наголосив, що саме тепер уся попередня робота з імплементації Угоди про асоціацію, із самооцінки, попередніх підготовчих семінарів перетвориться на "неймовірної складності" доведення відповідності українського права кожному законодавчому акту ЄС.

"Переговори точно виходитимуть далеко за межі актів ЄС. Формат міжурядової конференції дасть змогу державам-членам ЄС порушувати будь-яке питання в рамках переговорної рамки. Тому це будуть переговори про повну і тотальну переоцінку всіх суспільних відносин в Україні", - підсумував торгпред України.

Як повідомлялося, після офіційного початку переговорів про членство далі Україна і Європейська комісія продовжать скринінг українського законодавства на відповідність європейському. За підсумками проведення скринінгу Єврокомісія надасть звіт про стан відповідності законодавства України праву ЄС за кожним переговорним розділом.

Переговори вестимуться за переговорними розділами. Відповідно до методології розширення ЄС існує 35 розділів.Країни-кандидати повинні адаптувати свою адміністративну та інституційну інфраструктуру і привести національне законодавство у відповідність до законодавства ЄС у цих галузях. Згідно з новою методологією розширення 33 розділи об'єднані в 6 кластерів, де кластер "Основи процесу вступу до ЄС" відкривається першим і закривається останнім. Саме тому прогрес України у сфері верховенства права, прозорості та підзвітності державних органів і процедур, антикорупційна політика матиме визначальний вплив на швидкість руху до членства.