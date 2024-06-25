Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У першому кварталі в Україні почали будувати менше ніж 10 000 нових квартир

10:27 25.06.2024 |

Економіка

 

В Україні протягом першого кварталу 2024 року почали будувати лише 9900 нових квартир у багатоквартирних будинках, повідомила Державна служба статистики.

Такого низького показника не було навіть у першому кварталі 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу.

Для порівняння: в останній рік перед повномасштабним вторгненням в Україні протягом першого кварталу почали будувати 19 400 нових квартир, у 2023-му цей показник скоротився до 14 300 квартир.

У Києві з початку року почали будувати всього 1500 нових квартир.

Загальний обсяг пропозиції на первинному ринку Києва згідно з аналітичною базою компанії City One Development від довоєнного періоду скоротився зі 192 до 147 об'єктів - на 23%.

Тільки в 60% житлових комплексів, у яких продаються квартири, ведуться будівельні роботи тою чи іншою мірою, йдеться у звіті компанії.

"У майбутньому періоді обсяг пропозиції на первинці буде мати тенденцію до скорочення: нові об'єкти майже не виходять на столичний ринок, а ті, що були розпочаті до війни, - добудовуються та допродаються. Потенціал скорочення існуючого обсягу первинного ринку в найближчі рік-два - 40%", - вважають аналітики девелопера.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 40,6545
  0,1040
 0,26
EUR
 1
 43,5450
  0,0262
 0,06

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,3556  0,09 0,23 40,9407  0,08 0,20
EUR 43,3937  0,13 0,30 44,1363  0,13 0,30

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,6850  0,21 0,52 40,7000  0,21 0,52
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес