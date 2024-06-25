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У першому кварталі в Україні почали будувати менше ніж 10 000 нових квартир
10:27 25.06.2024 |
В Україні протягом першого кварталу 2024 року почали будувати лише 9900 нових квартир у багатоквартирних будинках, повідомила Державна служба статистики.
Такого низького показника не було навіть у першому кварталі 2020 року, коли почалася пандемія коронавірусу.
Для порівняння: в останній рік перед повномасштабним вторгненням в Україні протягом першого кварталу почали будувати 19 400 нових квартир, у 2023-му цей показник скоротився до 14 300 квартир.
У Києві з початку року почали будувати всього 1500 нових квартир.
Загальний обсяг пропозиції на первинному ринку Києва згідно з аналітичною базою компанії City One Development від довоєнного періоду скоротився зі 192 до 147 об'єктів - на 23%.
Тільки в 60% житлових комплексів, у яких продаються квартири, ведуться будівельні роботи тою чи іншою мірою, йдеться у звіті компанії.
"У майбутньому періоді обсяг пропозиції на первинці буде мати тенденцію до скорочення: нові об'єкти майже не виходять на столичний ринок, а ті, що були розпочаті до війни, - добудовуються та допродаються. Потенціал скорочення існуючого обсягу первинного ринку в найближчі рік-два - 40%", - вважають аналітики девелопера.
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