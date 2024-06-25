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Середні ціни на первинному ринку нерухомості Києва в червні 2024 р. становлять $1917/кв. м - City One Development
17:34 24.06.2024 |
Аналітики інвестиційно-девелоперської компанії City One Development вчергове провели моніторинг цін, виділили тенденції та підбили підсумки первинного ринку нерухомості столиці за перші шість місяців 2024 року.
Курс долара
Курс долара за 1 півріччя 2024 року виріс на 10% - з 36,6 грн/дол. до 40,5 грн/дол. (НБУ)
Середня ціна
Середня ціна на первинну житлову нерухомість станом на червень 2024 року:
* в доларовому еквіваленті знизилась на -1% і склала $1917/кв.м.
* ціна в гривні зросла на +9% і склала 77,6 тис.грн/кв.м.
Подорожчання в гривні пов'язано з тим, що долар здорожчав на 10% - відповідно ціни в гривні зросли, натомість в доларах вартість м2 подешевшала на -1%.
Динаміка цін по класам
В доларовому еквіваленті незначне здешевлення на 1%-2% відбулось майже у всіх сегментах:
* Економ-клас -2%
* Комфорт-клас -1%
* Бізнес-клас 0%
* Преміум-клас -1%
Загальний рівень зниження середньої ціни від початку активної фази війни за 2,5 роки -2,5% в доларах.
Пропозиції
Загальний обсяг пропозиції на первинному ринку Києва згідно з аналітичної бази компанії City One Development від довоєнного періоду скоротився з 192 до 147 об'єктів - на 23%.
Наразі серед представлених на первинному ринку столиці новобудов: 60% ЖК знаходяться на етапі будівництва, майже 30% ЖК вже збудовані чи здані, не будуються - понад 10% ЖК.
Тільки в 60% ЖК в яких продаються квартири, ведуться будівельні роботи в тій чи іншій мірі.
В майже 30% вже побудованих об'єктах первинки ще допродаються залишки квартир. Для порівняння: до повномасштабного вторгнення після завершення будівництва, квартир на продаж від забудовника залишалось менше ніж у 20% ЖК.
Тільки найбільш ліквідні проєкти продовжують розпродаватись ще на етапі будівництва. Так, наприклад, до кінця 2024 року заплановано завершення будівництва 7 черги кварталу бізнес-класу «Новопечерські Липки», де компанія City One Development вже реалізувала 89% квартир. Щодо 8 черги, завершення будівництва якої заплановано на 2025 рік, то вже продано понад 50% квартир.
У майбутньому періоді обсяг пропозиції по первинці буде мати тенденцію до скорочення: нові об'єкти майже не виходять на столичний ринок, а ті що були розпочаті до війни - добудовуються та допродаються. Потенціал скорочення існуючого обсягу первинного ринку в найближчі рік-два - 40%.
«єОселя»
Державну програму іпотечного кредитування «єОселя» пропонують вже у 48 столичних ЖК із аналітичної бази компанії - і це третина первинного ринку. Переважна більшість з них - на помешкання в добудованих та зданих будинках, або на завершальних етапах будівництва. Здебільшого це масштабні проєкти економ та комфорт-класу.
І лише чверть - 13 ЖК - пропонує скористатися програмою державної іпотеки «єОселя» для придбання квартир на стадії будівництва.
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