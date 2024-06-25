Середні ціни на первинному ринку нерухомості Києва в червні 2024 р. становлять $1917/кв. м - City One Development

Аналітики інвестиційно-девелоперської компанії City One Development вчергове провели моніторинг цін, виділили тенденції та підбили підсумки первинного ринку нерухомості столиці за перші шість місяців 2024 року.

Курс долара

Курс долара за 1 півріччя 2024 року виріс на 10% - з 36,6 грн/дол. до 40,5 грн/дол. (НБУ)

Середня ціна

Середня ціна на первинну житлову нерухомість станом на червень 2024 року:

* в доларовому еквіваленті знизилась на -1% і склала $1917/кв.м.

* ціна в гривні зросла на +9% і склала 77,6 тис.грн/кв.м.

Подорожчання в гривні пов'язано з тим, що долар здорожчав на 10% - відповідно ціни в гривні зросли, натомість в доларах вартість м2 подешевшала на -1%.

Динаміка цін по класам

В доларовому еквіваленті незначне здешевлення на 1%-2% відбулось майже у всіх сегментах:

* Економ-клас -2%

* Комфорт-клас -1%

* Бізнес-клас 0%

* Преміум-клас -1%

Загальний рівень зниження середньої ціни від початку активної фази війни за 2,5 роки -2,5% в доларах.

Пропозиції

Загальний обсяг пропозиції на первинному ринку Києва згідно з аналітичної бази компанії City One Development від довоєнного періоду скоротився з 192 до 147 об'єктів - на 23%.

Наразі серед представлених на первинному ринку столиці новобудов: 60% ЖК знаходяться на етапі будівництва, майже 30% ЖК вже збудовані чи здані, не будуються - понад 10% ЖК.

Тільки в 60% ЖК в яких продаються квартири, ведуться будівельні роботи в тій чи іншій мірі.

В майже 30% вже побудованих об'єктах первинки ще допродаються залишки квартир. Для порівняння: до повномасштабного вторгнення після завершення будівництва, квартир на продаж від забудовника залишалось менше ніж у 20% ЖК.

Тільки найбільш ліквідні проєкти продовжують розпродаватись ще на етапі будівництва. Так, наприклад, до кінця 2024 року заплановано завершення будівництва 7 черги кварталу бізнес-класу «Новопечерські Липки», де компанія City One Development вже реалізувала 89% квартир. Щодо 8 черги, завершення будівництва якої заплановано на 2025 рік, то вже продано понад 50% квартир.

У майбутньому періоді обсяг пропозиції по первинці буде мати тенденцію до скорочення: нові об'єкти майже не виходять на столичний ринок, а ті що були розпочаті до війни - добудовуються та допродаються. Потенціал скорочення існуючого обсягу первинного ринку в найближчі рік-два - 40%.

«єОселя»

Державну програму іпотечного кредитування «єОселя» пропонують вже у 48 столичних ЖК із аналітичної бази компанії - і це третина первинного ринку. Переважна більшість з них - на помешкання в добудованих та зданих будинках, або на завершальних етапах будівництва. Здебільшого це масштабні проєкти економ та комфорт-класу.

І лише чверть - 13 ЖК - пропонує скористатися програмою державної іпотеки «єОселя» для придбання квартир на стадії будівництва.

