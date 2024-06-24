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АНАЛІТИКА

Усім українським фурам наказали повернутися з ЄС для оновлення документів

 

Перевізники, які працюють на умовах транспортного безвізу в країнах Євросоюзу, мають увідповіднити документи до нових вимог. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

"До 10 липня всі вантажівки мають встигнути повернутись до України, щоб далі виїжджати вже з оновленими документами та маркуванням", - зазначив заступник міністра.

Він нагадав ключові документи, які тепер повинні мати перевізники:

→ наявність виписки про отримання ліцензії англійською мовою;
→ документи на вантаж для порожніх вантажівок;
→ маркування транспорту.

Підписаний у червні 2022 року транспортний безвіз скасовує необхідність отримання українськими перевізниками дозволів для здійснення двосторонніх та транзитних перевезень у держави ЄС. Так само без дозволів до України зможуть завозити товари перевізники держав - членів ЄС.

Завдяки угоді імпорт з боку ЄС до України зріс на понад 45%, порівнюючи з довоєнним 2021 роком. На стільки ж збільшився автомобільний експорт українських товарів.

Україна і Європейський Союз 20 червня домовилися продовжити термін дії угоди щодо вантажних перевезень автомобільним транспортом з Україною ("транспортний безвіз") на рік - до 30 червня 2025 року з можливістю автоматичної пролонгації до кінця 2025-го.

Угода продовжується з певними оновленнями й передбачає створення спеціальної робочої групи з представників України та ЄС для моніторингу її виконання.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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