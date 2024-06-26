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МІУ передумало: вантажівкам не обов'язково повертатися з Євросоюзу до 10 липня
18:07 26.06.2024 |
Міністерство інфраструктури показало наліпку, якою маркуватимуть вантажівки в межах "транспортного безвізу" з ЄС, і спростувало свою попередню заяву про те, що перевізникам треба обов'язково до 10 липня повернутися в Україну для того, щоб її отримати.
Заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач на зустрічі з перевізниками пояснив, що водії можуть самостійно роздрукувати цю наліпку за кордоном.
"З 10 липня потрібно мати на автомобілі цю наліпку, а також документи на вантаж, який ви повинні забирати. Вантажівкам не обовʼязково повертатися, водії просто мають роздрукувати стикер. Його можна роздрукувати й звантажити будь-де. Тому до десятого числа, колеги-перевізники, проінструктуйте своїх водіїв: якщо вони в Україні, то мають в Україні роздрукувати наліпки. Якщо вони за кордоном, то передайте інформацію водіям, щоб вони роздрукували наліпку там і поставили собі в машину. Цього абсолютно достатньо. Не потрібно повертатися в Україну, щоб отримати якийсь спеціальний стикер", - сказав Деркач.
Україна і Європейський Союз 20 червня домовилися продовжити термін дії угоди щодо лібералізації вантажних перевезень автомобільним транспортом з Україною ("транспортний безвіз") на рік - до 30 червня 2025 року з можливістю автоматичної пролонгації до кінця 2025-го.
Угода продовжується з певними оновленнями й передбачає створення спеціальної робочої групи з представників України та ЄС для моніторингу її виконання.
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