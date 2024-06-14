Уряд змінив умови кредитування індивідуальних забудовників житла на селі

Кабінет Міністрів змінив умови підтримки індивідуального житлового будівництва на селі.

Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.

«Встановлено умови надання підтримки індивідуальним забудовникам на селі та критерії, відповідно до яких громадяни мають право на отримання такої допомоги, а також змінено граничну суму надання кредиту», - йдеться в повідомленні.

Також передбачено можливість повторного отримання особами, що вже отримали кредит, але втратили житло внаслідок військової агресії, кредиту, у разі заборгованості за раніше отриманими кредитами. Крім того, збільшено гранично допустиму суму кредиту, залежно від цільового спрямування.

Відповідні зміни внесено до постанов КМУ «Про затвердження Положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» від 3 серпня 1998 року №1211, «Про затвердження Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі» від 5 жовтня 1998 року №1597, «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» від 22 квітня 1997 року №376.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів розподілив 2,195 млрд грн субвенції місцевим бюджетам у 10 областях на облаштування безпечних умов у закладах освіти.