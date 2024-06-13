Україна на конференції в Берліні підписала угод на відновлення житла на 260 мільйонів євро, – Шмигаль

Під час третьої Конференції з відновлення України в Берліні було підписано угод сумарно на майже 260 млн євро на відновлення зруйнованого житла в Україні.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду 13 червня.

"Ми продовжуємо залучати фінансування від партнерів для відновлення житла українців. Із Банком розвитку Ради Європи підписано угоду на 100 млн євро для продовження урядової програми "єВідновлення". Сумарно на відновлення зруйнованого житла підписано угод на майже 260 млн євро", - розповів Шмигаль.

За словами Шмигаля, загалом було укладено більше 100 міжнародних угод. Зокрема, це проєкти в енергетиці, оборонній промисловості, відбудові соціальної та критичної інфраструктури, відновленні економіки. Їх оціночна вартість, за даними німецької сторони, близько 16 млрд євро.

На відновлення та розвиток охорони здоров'я виділено понад 185 млн євро. Також укладено угоду між Україною та Банком розвитку Ради Європи на 100 млн євро.

Окрім того, було підписано угоду з ЄІБ на 100 млн євро для модернізації соціальних послуг та відбудову критичної інфраструктури.

Наприкінці травня повідомлялося, що державною програмою "єВідновлення" за рік її роботи скористалися понад 57 тис. українців, вони отримали понад 11 млрд грн на ремонти пошкодженого житла і придбання нового.