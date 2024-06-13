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Мінекономіки, DFC та Citibank підписали меморандум про розвиток ринку іпотечного житла в Україні

13:47 13.06.2024 |

Економіка

 

Міністерство економіки, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) та АТ «Сітібанк» підписали меморандум про розвиток ринку іпотечного житла в Україні.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко, головний виконавчий директор DFC Скотт Нейтан та керуючий директор Citibank Джулія Монако підписали Меморандум про розвиток ринку іпотечного житла в Україні.

"Військова агресія росії проти України призвела до руйнування житлового фонду та вимушеного переміщення, за різними оцінками, близько 6,5 мільйонів українців. Ми цінуємо прагнення американських партнерів долучитися до співпраці. Вдячні партнерам за готовність надати консультаційну допомогу і спільно працювати над пошуком можливостей підтримки та фінансування ринку іпотеки в Україні", - наголосила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона висловила сподівання, що це у перспективі дасть можливість більшій кількості українців придбати власне житло.

Сторони також обговорили спільну роботу щодо підтримки українського іпотечного ринку в умовах військової агресії Росії проти України, яка призвела до руйнування житлового фонду.

Учасники зустрічі домовились про консультації для оцінки потенційних можливостей співфінансування, кредитної підтримки та спільну роботу над пошуком можливостей фінансування українського ринку іпотеки.

У Мінекономіки вважають, що укладена домовленість створить умови для залучення гарантій та довгострокового фінансового ресурсу для фінансування житлового сектору через іпотечні програми, зокрема "єОселя".

Як повідомлялось, Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) повністю належить уряду Сполучених Штатів Америки, була створена для сприяння розвитку ринкового приватного сектору шляхом надання кредитів, капіталу та іншої фінансової підтримки. Citibank заснований у 1812 році як City Bank of New York, з 1998 року функціонує дочірня компанія в Україні з офісами в Києві та Львові, яка пропонує послуги з корпоративних розрахунків та управління ліквідністю, казначейські послуги, корпоративні фінанси, кредитування та цінні папери.
 

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