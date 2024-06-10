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АНАЛІТИКА

Україна отримала першу іноземну ліцензію на виробництво снарядів 155 калібру

10:50 10.06.2024 |

Економіка

Україна отримала першу іноземну ліцензію на виробництво снарядів 155 калібру

 

Україна завдяки угоді з французько-німецьким оборонним конгломератом KNDS отримала першу іноземну ліцензію на виробництво снарядів 155 калібру. Про це у суботу, 8 червня, повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін в Telegram.

"Підписана вчора угода між KNDS та одним з українських виробників - дуже важлива. Чому? Бо це перша в Україні ліцензія на виробництво снарядів 155 калібру", - написав він.

За словами Камишіна, маючи на руках таку угоду, український партнер KNDS "зможе досить швидко підготувати майданчик та почати випуск продукції".
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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