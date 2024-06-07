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Виробник САУ Caesar оголосив про плани з будівництва заводу в Україні
15:47 07.06.2024 |
Французько-німецька компанія з виробництва озброєнь KNDS, що випускає, зокрема, 155-мм самохідні артилерійські установки Caesar, створює в Україні свою філію, повідомляє в п'ятницю телеканал BFMTV.
Телеканал передав репортаж про підписання президентом України Володимиром Зеленським у міністерстві збройних сил Франції в Парижі угоди із промисловою групою KNDS, яка також передбачає контракт на перенесення виробництва артилерійських боєприпасів.
Наприкінці березня глави оборонних відомств Франції та Німеччини Себастьян Лекорню і Борис Пісторіус оголосили, що ця філія вироблятиме військове оснащення і боєприпаси на українській території.
Український виробничий підрозділ KNDS, як повідомляли європейські ЗМІ, має зайнятися випуском запчастин і навчанням місцевого персоналу.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Олафом Шольцем і прем'єром Польщі Дональдом Туском заявив, що французькі та німецькі компанії працюватимуть із Києвом, щоб прискорити виробництво озброєнь на українській території.
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