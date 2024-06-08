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Україна підписала меморандум зі Світовим банком щодо покращення ринку житла
22:40 07.06.2024 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрезидент Світового банку Антонелла Бассані та віцепрезидент Міжнародної фінансової корпорації Альфонсо Гарсія Мора підписали меморандум про підтримку у покращенні ринку житла.
Про це глава уряду повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Світовий банк надаватиме підтримку державному та приватному секторам у покращенні ринку житла в Україні. Відповідний меморандум підписали сьогодні", - поінформував Шмигаль.
За його словами, СБ надаватиме підтримку у спрощенні регулювання для початку нового будівництва та у покращенні захисту громадян, які купують нерухомість.
"Наше завдання - не лише відновити пошкоджене й зруйноване житло. А й модернізувати загальну житлову політику відповідно до стандартів ЄС", - підкреслив Прем'єр-міністр.
Крім того, за його словами, Україна співпрацюватиме зі Світовим банком над створенням стимулів для приватних банків надавати доступні кредити українським сім'ям, щоб дедалі більше родин змогли придбати житло.
Як повідомлялося, Європейський банк реконструкції і розвитку виділить Україні 300 млн євро, що допоможе забезпечити стабільне та безперебійне електропостачання.
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