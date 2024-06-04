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АНАЛІТИКА

Українці за програмою «єОселя» можуть придбати квартири вже у 100 споруджуваних будинках

15:58 03.06.2024 |

Економіка

 

За програмою пільгової іпотеки "єОселя" банки-партнери акредитували 47 забудовників, доступні квартири в 100 будинках на стадії будівництва.

Як повідомила пресслужба "Укрфінжитло", у квітні та травні 2024 року до програми долучилися 10 девелоперів, українці можуть набути майнових прав на квартири вже в 60 ЖК у 14 областях України. Нещодавно вперше акредитовано житловий комплекс у Миколаєві.

З повним списком житлових комплексів, де можна придбати квартири на стадії будівництва, можна ознайомитися за посиланням.

За даними "Укрфінжитло", станом на 31 травня видано кредитів на 16,6 млрд грн 10570 учасникам, з них лише 328 квартир, або 3,1% кредитів, - житло в будинках, що будуються.

Програма доступного іпотечного кредитування "єОселя" запрацювала в Україні з жовтня 2022 року. На пільгову іпотеку під 3% річних терміном до 20 років із початковим внеском від 20% вартості житла можуть претендувати військовослужбовці-контрактники ЗСУ, працівники сектору безпеки і оборони, медпрацівники, педагоги, наукові співробітники.

З 1 серпня 2023 року подати заявку на участь у програмі "єОселя" під 7% можуть ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та громадяни, які не мають власного житла, більшого за нормативну площу.

У програмі беруть участь вісім банків-партнерів: державні Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс Банк, а також банк "Глобус", Sky Bank і АТ "Банк Кредит Дніпро".

Як повідомлялося, майнові права на квартири в об'єктах, що будуються, в рамках програми "єОселя" можна придбати, подавши заяву до Ощадбанку, Укргазбанку, Sky Bank і банку "Глобус".

У 2024 році "Укрфінжитло" планує видати 12 тис. пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя".
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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