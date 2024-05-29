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Введення житла в Україні в I кв. збільшилося на 12,2% - Держстат

18:40 28.05.2024 |

Економіка

 

Введення в експлуатацію житла в Україні за підсумками січня-березня 2024 року збільшилося на 12,2% порівняно з аналогічним періодом 2023 року - до 2 млн 178,6 тис. кв. м, повідомила Державна служба статистики.

Згідно з повідомленням, у містах у першому кварталі введено в експлуатацію 1 млн 166,2 тис. кв. м житла, що на 20,5% вище за показник першого кварталу минулого року. У сільській місцевості введено на 8,9% житла, ніж у січні-березні 2023 року - 1 млн 12,3 тис. кв. м.

Загалом у першому кварталі в експлуатацію введено 25,4 тис. квартир, що на 2,3% більше, ніж у першому кварталі 2023 року. При цьому 17,3 тис. квартир введено в багатоквартирних будинках. У містах введено 16,1 тис. квартир, у селах - 9,2 тис.

За підсумками січня-березня найбільше житла введено в Київській області - 453,2 тис. кв. м або 4,9 тис. квартир (20,8% загального обсягу), перевищивши показник аналогічного періоду минулого року на 28,2%. Далі йде Львівська область - 212,1 тис. кв. м або 2,2 тис. квартир (9,7%), перевищивши результат минулого року на 19,5%; Івано-Франківська - 157,9 тис. кв. м або 1,8 тис. квартир (7,3%), "плюс" 15,5% відповідно; Волинська - 153,2 тис. кв. м або 2 тис. квартир (7%), "плюс" 75% відповідно.

У Києві в першому кварталі було введено в експлуатацію 236,8 тис. кв. м житла або 3,4 тис. квартир (10,9%), що на 33,8% перевищує результат першого кварталу 2023 року.

За даними Держстату, найбільше зростання обсягів введення житла в січні-березні зафіксовано в Донецькій області, де показник зріс у 5 разів до аналогічного періоду 2023 року, - до 4,3 тис. кв. м (0,2% від загального обсягу), а також у Запорізькій області - "плюс" 335%, до 11,6 тис. кв. м (0,5%).

Дані наведено з урахуванням житла, введеного згідно з тимчасовим порядком прийняття в експлуатацію будинків, зведених без дозволу на виконання будівельних робіт, а також без урахування тимчасово окупованих РФ територій і частини території, де ведуться/велися бойові дії, нагадує Держстат.

Як повідомлялося, за підсумками 2023 року введення в експлуатацію житла в Україні зросло на 3,8% порівняно з 2022 роком - до 7 млн 380,7 тис. кв. м.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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