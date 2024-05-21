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АНАЛІТИКА

Ціни на житло в Україні за рік зросли більш ніж на 15%

10:51 21.05.2024 |

Економіка

 

У першому кварталі цього року ціни на житлову нерухомість в Україні підвищилися в середньому на 16,0% у порівнянні з аналогічним періодом 2023 року. Про це свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).

Зростання цін на житло було уп'ятеро вищим, ніж офіційний рівень річної інфляції (3,2%).

За даними Держстату, ціни на квартири на первинному ринку за рік зросли на 17,6%, на вторинному - на 15,3%.

Однокімнатні квартири подорожчали на первинному ринку на 17,8%, на вторинному - на 15,9%, двокімнатні квартири на первинному ринку - на 17,5%, на вторинному - на 15,2%, трикімнатні квартири на первинному ринку - на 17,9% %, на вторинному - на 15,5%.

Водночас обсяги нового житлового будівництва в Україні і далі падають. За рік - мінус 37%.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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