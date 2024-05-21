В Україні цьогоріч 4 тисячі родин взяли кредити на житло за програмою «єОселя»

Кредити на придбання житла за програмою «єОселя» з початку 2024 року отримали вже 4 тисяч українських родин на 6,7 млрд грн.

Про це заявила заступниця міністра економіки України Надія Бігун, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу міністерства.

«З початку цього року кредити на придбання житла за програмою єОселя взяли вже 4 тисячі українців на загальну суму 6,7 млрд грн. Більшість з них придбають квартири, 161 родина - приватні будинки. Нагадаю, можливість купити за програмою приватний будинок з'явилась на початку нинішнього року. Важливо, що кожен третій кредит за програмою видано на придбання житла так званого першого продажу - готового від забудовника або такого, що будується. Загалом від початку дії програми іпотечні кредити взяли вже понад 10 тисяч родин на 16 млрд грн», - зазначила Бігун.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 291 кредит на 510 млн грн, серед яких: кредити під 3% отримали 143 військовослужбовці та силовики, 14 педагогів, 20 медиків та 12 науковців та кредити під 7% отримали 89 українців без власного житла, 9 ВПО та 4 ветерани.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку - 207 кредитів, в той же час 84 українця взяли кредити на купівлю житла першого продажу - готового у забудовника, або в будинку, який зводиться.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: Київської області - 92, міста Києва - 57, Одеської області - 17, Вінницької області - 16 та Львівської області - 15.

Як повідомлялося, програма «єОселя» є однією зі складових політики «Зроблено в Україні», спрямованої на підтримку українського виробника та стимулювання попиту на вітчизняну продукцію. Програма почала свою роботу в жовтні 2022 року. Реалізовують її Мінекономіки спільно з Мінцифри та ПрАТ «Укрфінжитло». Банками-партнерами «єОселі» є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро.