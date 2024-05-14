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«єОселя»: з початку року українці отримали іпотечних кредитів на понад 6 мільярдів
13:52 14.05.2024 |
З початку року за програмою "єОселя" українці вже взяли іпотечних кредитів на понад 6 млрд гривень.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.
Зокрема, за минулий тиждень було видано 229 кредитів на 396 млн гривень:
* під 3% - 111 військовослужбовців та силовиків, 17 педагогів, 12 медиків та 6 науковців;
* під 7% - 64 українця без власного житла, 4 ВПО та 15 ветеранів.
Загалом, зі старту програми кредити на придбання житла взяли вже 10 тисяч українських родин. Загальна сума становила майже 16 млрд гривень.
"На сьогодні взяти кредит за програмою "єОселя" можна у 8 банках: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Укрексімбанк, Sense Bank та Банк Кредит Дніпро", - нагадали у пресслужбі відомства.
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