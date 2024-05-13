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В Україні забронювали понад 4 тисячі ІТ-спеціалістів. Це трохи більше 1%
14:54 13.05.2024 |
Станом на 10 травня в Україні мають бронювання від мобілізації 4050 айтівців, ще близько 1300 ІТ-фахівців очікують на відповідне рішення.
Про це пише DOU із посиланням на дані Міністерства цифрової трансформації.
"Станом на зараз процедура бронювання залишається чинною. Подання списків не призупинилося, компанії продовжують подаватися. Але термін очікування рішення дещо збільшився. Це відбувається хвилями і пов'язано з великим навантаженням на Генеральний штаб і Мінекономіки", - зазначили у міністерстві.
Як пояснили у виданні, ІТ-компанія може забронювати своїх співробітників за таких умов:
компанія повинна мати статус критично важливого для функціонування економіки підприємства, який вона підтверджує щороку. Для цього треба відповідати хоча б трьом критеріям із семи, визначених у постанові уряду;
компанія може забронювати тільки штатного працівника, оформленого за КЗпП. ФОПів і гіг-контракторів не бронюють;
компанія може забронювати 50% своїх військовозобов'язаних працівників;
працівники повинні мати актуальні військово-облікові документи;
працівники зобов'язані мати недефіцитні військово-облікові спеціальності (керівників компаній і їхніх заступників бронюють незалежно від ВОС і звання).
Як повідомлялося, Мінцифри визнало критично важливими 368 ІТ-компаній.
Зараз в Україні є орієнтовно 346 тис. айтівців. Такі дані оприлюднили в IT Ukraine Association під час презентації останнього дослідження.
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