Бронювання від мобілізації: Мінцифри визнало критично важливими 368 ІТ-компаній, забронювали 2600 фахівців

Станом на 15 березня в Україні через Міністерство цифрової трансформації заброньовано понад 2600 ІТ-спеціалістів із близько 200 компаній.

Про це пише DOU з посиланням на дані Мінцифри.

Нині ще близько 2600 спеціалістів перебувають на етапі погодження в Генштабі та Мінекономіки.

Для порівняння: у січні цього року було заброньовано ​​3498 ІТ-спеціалістів. Із них близько 1500 фахівців мали повторне бронювання.

Найпоширеніший шлях для компанії забронювати співробітників - отримати статус критично важливого для функціонування економіки підприємства. Його компанії надають на рік, а для продовження статусу потрібно ще раз подати необхідні документи.

Загалом критично важливими для економіки у Мінцифри визнали 368 ІТ-компаній.

Зараз в Україні є орієнтовно 346 тис. айтівців. Такі дані оприлюднили в IT Ukraine Association під час презентації останнього дослідження.