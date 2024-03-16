Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Бронювання від мобілізації: Мінцифри визнало критично важливими 368 ІТ-компаній, забронювали 2600 фахівців

23:41 15.03.2024 |

Економіка

 

Станом на 15 березня в Україні через Міністерство цифрової трансформації заброньовано понад 2600 ІТ-спеціалістів із близько 200 компаній.

Про це пише DOU з посиланням на дані Мінцифри.

Нині ще близько 2600 спеціалістів перебувають на етапі погодження в Генштабі та Мінекономіки.

Для порівняння: у січні цього року було заброньовано ​​3498 ІТ-спеціалістів. Із них близько 1500 фахівців мали повторне бронювання.

Найпоширеніший шлях для компанії забронювати співробітників - отримати статус критично важливого для функціонування економіки підприємства. Його компанії надають на рік, а для продовження статусу потрібно ще раз подати необхідні документи.

Загалом критично важливими для економіки у Мінцифри визнали 368 ІТ-компаній.

Зараз в Україні є орієнтовно 346 тис. айтівців. Такі дані оприлюднили в IT Ukraine Association під час презентації останнього дослідження.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на вчора
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,6854
  0,1024
 0,26
EUR
 1
 42,2870
  0,1313
 0,31

Курс обміну валют на вчора, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,3769  0,12 0,32 38,9050  0,15 0,39
EUR 41,7865  0,26 0,61 42,5873  0,21 0,49

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,8000  0,12 0,31 38,8200  0,12 0,31
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес