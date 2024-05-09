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Швеція виділить 28 мільйонів євро на підтримку обороноздатності України
16:39 09.05.2024 |
Уряд Швеції доручив Збройним силам країни здійснити виплати на загальну суму 28 мільйонів євро на підтримку обороноздатності України.
Про це йдеться у повідомленні на сайті шведського уряду, інформує "Європейська правда".
Як зазначили в уряді, 18 мільйонів євро буде надано трьом коаліціям сил і засобів в рамках контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), а 10 мільйонів євро - фонду НАТО для України.
"Ми продовжуємо підтримувати Україну і робитимемо це стільки, скільки буде потрібно. Шведська підтримка поступово використовуватиметься для закупівлі нового обладнання у промисловості для передачі Україні. За допомогою цих коштів ми можемо посилити обороноздатність України у сфері безпілотників, розмінування та посилення спроможностей ВМС України", - сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.
Згідно з дорученням уряду, п'ять мільйонів євро планують виділити коаліції з розмінування, три мільйони євро - коаліції з морської безпеки, і ще 10 мільйонів Швеція надасть коаліції дронів.
На початку квітня уряд Швеції виділив близько 40 мільйонів шведських крон (3,7 мільйона доларів) на гуманітарну допомогу для України.
Крім того, міністр оборони Швеції Пол Йонсон допустив, що Стокгольм може передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.
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