Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швеція виділить 28 мільйонів євро на підтримку обороноздатності України

 

Уряд Швеції доручив Збройним силам країни здійснити виплати на загальну суму 28 мільйонів євро на підтримку обороноздатності України.

Про це йдеться у повідомленні на сайті шведського уряду, інформує "Європейська правда".

Як зазначили в уряді, 18 мільйонів євро буде надано трьом коаліціям сил і засобів в рамках контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"), а 10 мільйонів євро - фонду НАТО для України.

"Ми продовжуємо підтримувати Україну і робитимемо це стільки, скільки буде потрібно. Шведська підтримка поступово використовуватиметься для закупівлі нового обладнання у промисловості для передачі Україні. За допомогою цих коштів ми можемо посилити обороноздатність України у сфері безпілотників, розмінування та посилення спроможностей ВМС України", - сказав міністр оборони Швеції Пол Йонсон.

Згідно з дорученням уряду, п'ять мільйонів євро планують виділити коаліції з розмінування, три мільйони євро - коаліції з морської безпеки, і ще 10 мільйонів Швеція надасть коаліції дронів.

На початку квітня уряд Швеції виділив близько 40 мільйонів шведських крон (3,7 мільйона доларів) на гуманітарну допомогу для України.

Крім того, міністр оборони Швеції Пол Йонсон допустив, що Стокгольм може передати Україні систему протиповітряної оборони Patriot.
Ключові теги: Швеція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,5518
  0,1690
 0,43
EUR
 1
 42,4312
  0,1144
 0,27

Курс обміну валют на сьогодні, 11:06
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,3000  0,10 0,27 39,8372  0,10 0,25
EUR 42,2144  0,05 0,13 42,9564  0,09 0,22

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,5200  0,18 0,46 39,5400  0,18 0,46
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес