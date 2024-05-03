В Україні цьогоріч економічне зростання сповільниться до 3% - Нацбанк

Зростання економіки України у 2024 році буде стриманим, однак пришвидшиться в наступні роки.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в інфляційному звіті НБУ.

"НБУ прогнозує, що у 2024 році економічне зростання сповільниться до 3%, у тому числі через втрати енергетичної інфраструктури та очікуваний дефіцит електроенергії (близько 5%, за припущенням НБУ). У 2025-2026 роках зростання ВВП пришвидшиться завдяки стрімкішій нормалізації умов для економічної діяльності - до 5,3% та 4,5% відповідно", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цьому посприяють як поліпшення споживчих та інвестиційних настроїв, так і поступове повернення мігрантів та поступ у євроінтеграційних реформах. У результаті реальний ВВП наблизиться до свого потенційного рівня наприкінці 2026 року.

Як зауважують у Нацбанку, економічне відновлення триватиме завдяки високій адаптивності українського бізнесу та населення. Цьому також сприятиме м'яка фіскальна політика, пожвавлення зовнішнього попиту, подальша розбудова експортних шляхів та зростання доходів домогосподарств. Однак негативний вплив війни на економічну активність залишається значним. Крім того, імпульс стрімкого зростання на низькій базі порівняння 2022 року поступово вичерпується.

Як повідомлялося, перший віцепрем'єр - міністр економіки України Юлія Свириденко зробила прогноз, що українська економіка у 2024 році продовжить відновлення - принаймні на 4,5-4,6%.