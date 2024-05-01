Частка угод із купівлі житла на умовах розстрочки досягла 95% - група DIM

Частка угод із купівлі житла на умовах розстрочки в березні 2024 року досягла 95%, тоді як рік тому показник становив 85%, а в довоєнний період - 70%, випливає з даних групи компаній DIM.

За інформацією DIM, за зростання частки розстрочок, показник повних оплат під час купівлі житла знизився до 5%. При цьому минулого року повні оплати становили 15% угод, а в довоєнний період - 30%.

"Найбільшим попитом у клієнтів користуються програми безвідсоткової розстрочки, довгострокової розстрочки від забудовника від трьох до п'яти років, розстрочка на перший внесок - сплата першого внеску в межах трьох місяців, програма "єОселя" на готові квартири, що вже готові й будуються, фіксація щомісячних платежів на перший рік розстрочки, "канікули" на розстрочку, наприклад у зимові місяці, та інші акції", - розповіла директорка з маркетингу групи DIM Дарія Бедя на дискусійній панелі DIM Talks.

За її словами, станом на березень 2024 року в структурі угод половину було укладено з першим внеском у розмірі 20-30% від вартості квартири, тоді як рік тому вони становили лише 35%, а в березні 2021 року - лише 15% від загальної кількості договорів.

Іще 20% угод на сьогодні укладають із першим внеском 10-20%, і лише 10% угод - з 30-50%, тоді як у довоєнний період ця опція користувалася більшою популярністю (35% угод).

Як повідомила Бедя, під час купівлі однокімнатної квартири у 2024 році клієнти частіше обирають житло площею 40-45 кв. м, що відповідає показникам попередніх періодів. Водночас квартири площею 45-55 кв. м після початку повномасштабного вторгнення втратили популярність: угоди з їх купівлі сьогодні становлять 5% від загальної кількості проти 20% у 2021 році.

За даними DIM, 90% угод із купівлі двокімнатних квартир стосуються житла площею 55-68 кв. м, а об'єкти 70-82 кв. м займають лише 10% угод, тоді як до повномасштабного вторгнення вони займали 40% у структурі продажу двокімнатних квартир.

Що стосується трикімнатних квартир, то 70% їх продажу припадають на найкомпактніші варіанти - 80-85 кв. м. Згідно зі статистикою DIM, ця тенденція лише посилилася за останні три роки.

Як повідомлялося, у першому кварталі 2024 року група DІМ ввела в експлуатацію два об'єкти на 1 060 квартир.

Група компаній DIM заснована 2014 року і включає шість компаній, що охоплюють усі стадії будівництва. Дотепер ввела в експлуатацію 12 будинків у шести ЖК загальною житловою площею понад 218 тис. кв. м. На стадії будівництва - шість житлових комплексів категорії "комфорт+" і "бізнес-клас": "Новий Автограф", "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land, А136 Highlight Tower, Olegiv Podil.