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Уряд ліквідував регіональні підрозділи ДІАМ
10:51 29.04.2024 |
Кабінет міністрів погодив ліквідацію п'яти структурних підрозділів Державної інспекції архітектури та містобудування України (ДІАМ) у регіонах і зменшив кількість заступників голови установи. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді України Тарас Мельничук.
Припиняють роботу:
Західне міжрегіональне управління ДІАМ (Львів),
Центральне міжрегіональне управління ДІАМ (Житомир),
Центрально-Східне міжрегіональне управління ДІАМ (Дніпро),
Східне міжрегіональне управління ДІАМ (Краматорськ),
Південне міжрегіональне управління ДІАМ (Одеса).
"Погоджено, з метою приведення у відповідність до положень постанови Кабміну від 29 грудня 2023 року №1410 "Деякі питання скорочення чисельності працівників органів виконавчої влади" граничної чисельності державних службовців та працівників Державної інспекції архітектури та містобудування України, пропозицію Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури щодо ліквідації територіальних органів Державної інспекції архітектури та містобудування", - пояснив Мельничук.
Окрім того, зменшено кількість посад заступників голови ДІАМ до трьох.
Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабміном.
ДІАМ володіє повноваженнями проводити перевірки; видавати приписи усунення порушень вимог законодавства, зупинення підготовчих та будівельних робіт, усунення порушень ліцензійних умов; здійснювати ліцензування; скасовує чи зупиняє дію рішень об'єктів нагляду та ін.
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