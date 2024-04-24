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Понад половину українських новобудов мають суди щодо землі
10:12 24.04.2024 |
Серед майже 400 проаналізованих новобудов у 214 житлових комплексів наявні суди щодо землі, на якій їх зводять.
Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Водночас забудовники ще 22 ЖК не подовжили оренду земельної ділянки. Але найкритичніша ситуація, за словами аналітиків, у 9 майбутніх комплексах - в Реєстрі речових прав відсутня інформація про зв'язок землі із будівництвом.
"Відсутність будь-яких дозволів, прав на землю або неправильне землевикористання на момент, коли зводять новобудову - це простір для корупції тоді, коли будівлю вводитимуть до експлуатації. Ба навіть пізніше, коли люди вже будуть в неї жити. Адже вирішити такі проблеми законним шляхом потім, коли люди вже вклали свої гроші, майже неможливо", - зазначив засновник "Опендатаботу" Олексій Іванкін.
Дані про усі новобудови країни зібрано в проєкті "Опендатабот. Корупційні ризики новобудов". У його межах в режимі реального часу експерти відстежують ризики та створюють інформацію для матеріалів журналістам та суспільству.
До основних ризиків не введеного в експлуатацію житла на будь-якому етапі будівництва, які створюють можливості для корупції, можна віднести:
* відсутність дозволів на будівництво;
* відсутність права власності або права користування у замовника на земельну ділянку;
* договори оренди на земельну ділянку, що закінчуються найближчим часом;
* невідповідність цільового призначення земельної ділянки - тобто на цьому місці взагалі не можна будувати житловий будинок;
* наявність судових справ та арештів на земельних ділянках;
* невідповідність будівництва до містобудівних умов (етажність та висотність).
Проєкт створений за підтримки USAID/UK aid проєкту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/ TAPAS" і за сприяння Міністерства цифрової трансформації. Партнер проєкту - Фонд Східна Європа.
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