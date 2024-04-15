Власники українських єврооблігацій обрали радників з реструктуризації - Bloomberg

Група власників українських боргових зобовʼязань, в яку входять Amundi, Amia Capital, Black Rock обрали радників з реструктуризації українських зобовʼязань за єврооблігаціями, які мають бути розморожені у вересні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

У серпні 2024 року добігає кінця домовленість про відтермінування виплат за єврооблігаціями, про що було домовлено у 2022 році. Тоді Українська сторона змогла узгодити відтермінування виплат за єврооблігаціями на 2 роки.

Суму облігацій оцінюють у 20 мільярдів доларів.

Юридичним радником власників єврооблігацій виступить юридична фірма Weil, Gotschal & Manges LLP, повідомляють обізнані з цим питанням люди.