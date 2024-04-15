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Власники українських єврооблігацій обрали радників з реструктуризації - Bloomberg
09:32 15.04.2024 |
Група власників українських боргових зобовʼязань, в яку входять Amundi, Amia Capital, Black Rock обрали радників з реструктуризації українських зобовʼязань за єврооблігаціями, які мають бути розморожені у вересні.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.
У серпні 2024 року добігає кінця домовленість про відтермінування виплат за єврооблігаціями, про що було домовлено у 2022 році. Тоді Українська сторона змогла узгодити відтермінування виплат за єврооблігаціями на 2 роки.
Суму облігацій оцінюють у 20 мільярдів доларів.
Юридичним радником власників єврооблігацій виступить юридична фірма Weil, Gotschal & Manges LLP, повідомляють обізнані з цим питанням люди.
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