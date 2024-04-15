Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Власники українських єврооблігацій обрали радників з реструктуризації - Bloomberg

09:32 15.04.2024 |

Економіка

 

Група власників українських боргових зобовʼязань, в яку входять Amundi, Amia Capital, Black Rock обрали радників з реструктуризації українських зобовʼязань за єврооблігаціями, які мають бути розморожені у вересні.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

У серпні 2024 року добігає кінця домовленість про відтермінування виплат за єврооблігаціями, про що було домовлено у 2022 році. Тоді Українська сторона змогла узгодити відтермінування виплат за єврооблігаціями на 2 роки.

Суму облігацій оцінюють у 20 мільярдів доларів.

Юридичним радником власників єврооблігацій виступить юридична фірма Weil, Gotschal & Manges LLP, повідомляють обізнані з цим питанням люди.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на 12.04.2024
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 39,1676
  0,1444
 0,37
EUR
 1
 42,0190
  0,3426
 0,81

Курс обміну валют на сьогодні, 10:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,1389  0,12 0,32 39,6781  0,12 0,31
EUR 41,9130  0,08 0,19 42,7530  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на 11.04.24, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 39,0550  0,02 0,05 39,0800  0,02 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес