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АНАЛІТИКА

Через е-систему у будівельній сфері в І кварталі надали 13,3 тисячі послуг

14:36 08.04.2024 |

Економіка

 

У січні-березні 2024 року через Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ) на порталі «Дія» було надано 13,3 тис. послуг.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, передає Укрінформ.

«За перший квартал 2024 року до ЄДЕССБ приєдналися понад 7,6 тисячі користувачів. Відтак, за перші три місяці 2024 року понад 13,3 тисячі послуг надали у форматі paperless, у той час, як за аналогічний період минулого року цей показник становив 8,5 тисячі», - йдеться в повідомленні.

Крім того, у січні-березні в системі зареєстровано 180,4 тис. відомостей про технічну інвентаризацію (160,3 тис. за аналогічний період 2023 року), 33,84 тис. дозвільних документів (проти 26,9 тис.), 6,8 тис. проєктної документації (проти 5,2 тис.) тощо.

Також через ЄДЕССБ видано 4,9 тис. містобудівних умов і обмежень (3,3 тисячі у - першому кварталі 2023 року).

Як наголошують у міністерстві, сьогодні кожен етап будівництва відбувається через електронну систему. Це дає можливість відслідковувати всі процеси в режимі реального часу, кожен крок фіксується, а будь-які спроби шахрайства одразу відображаються в системі.

Наразі ЄДЕССБ використовують архітектори, інженери-проєктувальники, працівники органів архітектурно-будівельного контролю та інші представники сфери будівництва. Також дані на порталі доступні іншим користувачам, що дає можливість більшого контролю з боку громадськості.

Як повідомляв Укрінформ, цифровізація будівництва має потужний антикорупційний ефект, адже держава вже заощадила 11,2 млрд грн за три роки, усунувши людський фактор, а реальний антикорупційний ефект від цифровізації будівельної галузі становить 1,5 млрд грн на рік.
 

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