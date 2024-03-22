Фінансові новини
- |
- 22.03.24
- |
- 17:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Продаж житла в новобудовах за підсумками 2023 р. відновився на 20% до довоєнного часу - «ЛУН»
14:36 22.03.2024 |
Продаж квартир в українських новобудовах за підсумками 2023 року відновилися на 20% від довоєнного періоду, при цьому показник зріс удвічі проти 2022 року, випливає з дослідження порталу нерухомості "ЛУН".
"За нашими даними, чверть усіх угод за минулий рік припала на Київ, чверть - на Львівську область, іще 45% - правобережна Україна, і лише 8% - області на лівому березі Дніпра. Картина така, що 90% угод проводять на правобережжі, з них половину - тільки в двох областях", - повідомив співзасновник "ЛУН" Андрій Міма на KUKHAR Discussion Court.
За даними "ЛУН", на лютий 2024 року продаж відкрито у 83% ЖК в Україні. Найбільше ЖК із відкритими продажами в київському регіоні: у Києві - 183 об'єкти, у Київській області - 231. Серед лідерів також Львівська області (234 об'єкти в продажу), Одеська (135), Івано-Франківська (98), Хмельницька (89) і Тернопільська (84). У зазначених шести регіонах продають 71% від загальної кількості ЖК в Україні.
Згідно з дослідженням, після початку повномасштабного вторгнення продаж стартував у 315 ЖК, найбільше у Львівській області (84), Київській (52), Івано-Франківській (32), Тернопільській (32) і Закарпатській (28). Завершили продаж у цей період 329 житлових комплексів, найбільше у Львівській (67) та Київській (58) областях.
Львів утримує першість за дорожнечею новобудов із 50 тис. грн/кв. м. Далі йде Київ - 49,8 тис. грн/кв. м, Ужгород - 42,1 тис. грн/кв. м, Дніпро - 40 тис. грн/кв. м і Одеса - 36,7 тис. грн/кв. м.
При цьому у Львові за останній рік середня ціна квадратного метра в новому житлі зросла на 15%, у Київській області - на 5%, тоді як у Києві ціна практично не змінилася, зазначається в дослідженні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових із РФ і Білорусі, Рада має схвалити
|ДніпроГЕС зупинено, ГЕС 2 після влучання двох ракет - у критичному стані - голова «Укргідроенерго»
|ППО знищила 92 повітряні цілі ворога зі 151
|Ранкова атака росіян по енергосистемі України була найбільшою за весь час – «Укренерго»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Кабмін ініціював підвищення акцизів на пальне до рівня ЄС
|Лише близько 8% підприємств планують наймати додаткових працівників
|Укрнафта вперше за 14 років отримала нову ліцензію на видобування
|Кожна відтермінована реформа коштуватиме Україні близько $400 мільйонів - Мінекономіки
|В Україні вже засіяли понад 210 тисяч гектарів ярих культур
|Два реактори для Хмельницької АЕС закуплять у Болгарії: глава «Енергоатому» назвав терміни
Бізнес
|NVIDIA представила ШІ-платформу GR00T для гуманоїдних роботів
|США хочуть ввести санкції проти таємної китайської мережі чіпів Huawei
|NVIDIA і Johnson & Johnson об'єднують зусилля щодо впровадження ШІ в хірургічних операціях
|Прискорювач з GPU Blackwell коштуватиме $30-40 тис., але компанія хоче продавати цілі сервери за мільйони доларів – Дженсен Хуанг
|Apple зіткнулася з юридичним протестом від Meta, Microsoft, X і Match
|Spotify за минулий рік виплатив виконавцям 9 мільярдів доларів роялті
|Цифровий магазин GOG оголосив про співпрацю з хмарним ігровим сервісом Amazon Luna