Продаж житла в новобудовах за підсумками 2023 р. відновився на 20% до довоєнного часу - «ЛУН»

Продаж квартир в українських новобудовах за підсумками 2023 року відновилися на 20% від довоєнного періоду, при цьому показник зріс удвічі проти 2022 року, випливає з дослідження порталу нерухомості "ЛУН".

"За нашими даними, чверть усіх угод за минулий рік припала на Київ, чверть - на Львівську область, іще 45% - правобережна Україна, і лише 8% - області на лівому березі Дніпра. Картина така, що 90% угод проводять на правобережжі, з них половину - тільки в двох областях", - повідомив співзасновник "ЛУН" Андрій Міма на KUKHAR Discussion Court.

За даними "ЛУН", на лютий 2024 року продаж відкрито у 83% ЖК в Україні. Найбільше ЖК із відкритими продажами в київському регіоні: у Києві - 183 об'єкти, у Київській області - 231. Серед лідерів також Львівська області (234 об'єкти в продажу), Одеська (135), Івано-Франківська (98), Хмельницька (89) і Тернопільська (84). У зазначених шести регіонах продають 71% від загальної кількості ЖК в Україні.

Згідно з дослідженням, після початку повномасштабного вторгнення продаж стартував у 315 ЖК, найбільше у Львівській області (84), Київській (52), Івано-Франківській (32), Тернопільській (32) і Закарпатській (28). Завершили продаж у цей період 329 житлових комплексів, найбільше у Львівській (67) та Київській (58) областях.

Львів утримує першість за дорожнечею новобудов із 50 тис. грн/кв. м. Далі йде Київ - 49,8 тис. грн/кв. м, Ужгород - 42,1 тис. грн/кв. м, Дніпро - 40 тис. грн/кв. м і Одеса - 36,7 тис. грн/кв. м.

При цьому у Львові за останній рік середня ціна квадратного метра в новому житлі зросла на 15%, у Київській області - на 5%, тоді як у Києві ціна практично не змінилася, зазначається в дослідженні.