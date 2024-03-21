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Ціни на оренду квартир в містах-мільйонниках зросли
17:12 21.03.2024 |
Ринок оренди нерухомості в Україні в регіонах без активних бойових дій стабілізувався ще в кінці весни 2023 року. За останні пів року ціни на оренду квартир в містах-мільйонниках зросли не більше ніж на 8%.
Про це йдеться у релізі застосунку пошуку оренди квартир Bird, який є у розпорядженні ЕП.
"В серпні вересні в столиці та ще деяких активних регіонах навіть відчувалась сезонність - ціни виросли на півтора місяця і потім разом з попитом повернулись назад. Враховуючи стабільний ринок вже майже рік аналітики прогнозують сезонне підвищення цін і навесні теж", - йдеться у повідомленні.
Щодо Дніпра, там трохи стабілізувалась ситуація з кількістю обстрілів за останні місяці, що напряму впливає на ринок. До того ж Дніпро лишається хабом для внутрішньо переміщених осіб з прифронтових міст, тобто високий попит, який стабільно тримається в місті, збільшує медіану вартості оренди житла.
Одеса регулярно страждає від обстрілів, останні тижні вони суттєво збільшились. Через це спостерігається зниження цін на дво- і трикімнатні квартири.
Харків все ще залишається зі стабільно низькою вартістю оренди квартир, проте останні тижні аналітики Bird спостерігають невеликі, але зміни в ціні. Медіана вартості трикімнатних квартир збільшилась на 0,6%. Можливо весною квартири трохи виростуть в ціні так само як і в інших регіонах.
Як змінилися ціни на оренду нерухомості за останні пів року в містах мільйонниках:
Київ
* 1-кімнатні - 14 000 грн (6 міс тому - +7%)
* 2-кімнатні - 20 000 грн (6 міс тому - +2%)
* 3-кімнатні - 32 500 грн (6 міс тому - +4%)
Львів
* 1-кімнатні - 15 500 грн (6 міс тому - +1%)
* 2-кімнатні - 17 000 грн (6 міс тому - -5%)
* 3-кімнатні - 19 450 грн (6 міс тому - -7%)
Дніпро
* 1-кімнатні - 10 500 грн (6 міс тому - +14%)
* 2-кімнатні - 18 000 грн (6 міс тому - +33%)
* 3-кімнатні - 19 000 грн (6 міс тому - 23%)
Одеса
* 1-кімнатні - 7 350 грн (6 міс тому - -8%)
* 2-кімнатні - 9 700 грн (6 міс тому - -3%)
* 3-кімнатні - 15 450 грн (6 міс тому - +3%)
Харків
* 1-кімнатні - 4 000 грн (6 міс тому - 0%)
* 2-кімнатні - 6 000 грн (6 міс тому - 0%)
* 3-кімнатні - 8 050 грн (6 міс тому - +0,6%)
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