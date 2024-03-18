За програмою єОселя понад 8 тисяч родин взяли кредити на житло

Від початку дії програми єОселя 8,16 тис. українських родин взяли кредити на придбання житла, з яких 214 кредитів - за минулий тиждень.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"Від початку цього року українці взяли кредити за програмою єОселя на 3 млрд грн. Понад 1800 українських родин придбають квартири, 21 родина - приватні будинки. Майже 1 000 з цих іпотечних кредитів отримали військовослужбовці та силовики, 174 кредити - педагоги та науковці, 140 - медики. Нагадаю, що представники цих професій можуть взяти кредит за програмою під 3%", - зазначила заступниця міністра економіки України Надія Бігун.

За її словами, іпотека також є доступною і для інших громадян, які не мають власного житла або потребують покращення житлових умов, - вони можуть взяти кредит під 7%. Із початку 2024 року такою можливістю скористались вже понад 500 людей.

Зокрема, минулого тижня українці отримали за програмою єОселя 214 кредитів на 356 млн грн, серед яких: кредити під 3% отримали 122 військовослужбовці та силовики, 18 педагогів, 10 медиків та 7 науковців та кредити під 7% отримали 48 українців без власного житла, 4 ВПО та 5 ветеранів.

Найчастіше кредити брали для придбання житла на вторинному ринку (171 кредит) та у забудовника (37). Також 6 українців взяли кредити на купівлю квартири в будинку, який будується.

Найбільше іпотечних кредитів взяли мешканці: Київської області - 55, міста Києва - 41, Одеської області - 16, Львівської області - 13 та Рівненської області - 10.

Від початку дії програми кредити вже отримали 8 160 родин на 12,5 млрд грн.

Як повідомлялося, програма єОселя запрацювала в жовтні 2022 року; її реалізовують Мінекономіки, Мінцифри, Укрфінжитло та "Дія". Нещодавно вступили в силу зміни до умов отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою єОселя, завдяки чому позичальники вже можуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки або таунхауси.