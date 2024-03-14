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АНАЛІТИКА

Ціни на вторинному ринку в Україні зросли в середньому на 8% за останні пів року - "ЛУН"

13:24 14.03.2024 |

Економіка

 

Вартість вторинного житла за останні пів року зросла в середньому в Україні на 8%, повідомили в пресслужбі порталу нерухомості "ЛУН".

Згідно з даними аналітики "ЛУН", медіана однокімнатної квартири в лютому у Львові становить $60 тис., що на 7% більше, ніж пів року тому, двокімнатної - $91,1 тис. (+12%), трикімнатної - $110,9 тис. (+6%).

В Одесі на вторинному ринку медіана ціни на однокімнатні зросла на 11%, до $40 тис., двокімнатної - на 5%, до $58,3 тис., трикімнатної - на 6%, до $80 тис.

У Дніпрі схожа ситуація: на 10% подорожчали однокімнатні - до $38 тис., двокімнатні - на 8%, до $52,3 тис., трикімнатні - на 9%, до $71 тис.

У Києві медіанні ціни пропозицій зросли майже на 4%: однокімнатна - до $68 тис., двокімнатна - до $85 тис. Медіана реальної вартості проданих квартир становить $55 тис. для однокімнатної і $75 тис. для двокімнатної квартири.

Ціни на вторинному ринку в Україні зросли в середньому на 8% за останні пів року - "ЛУН"

 

Ціни на вторинному ринку в Україні зросли в середньому на 8% за останні пів року - "ЛУН"

 

Харків єдиний серед міст мільйонників, де вторинка стала дешевшою. За пів року втратили 2% у ціні однокімнатні, до $24,5 тис. у лютому, на 7% подешевшали двокімнатні, до $37,5 тис., і на 5% - трикімнатні, до $49,9 тис.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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