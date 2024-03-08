Україна приведе у відповідність Держземкадастр і Держреєстр прав на нерухомість для отримання перехідного фінансування ЄС

Європейський Союз підтримає Україну перехідним фінансуванням у рамках програми Ukraine Facility, для чого Україна приведе у відповідність Державний земельний кадастр і Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, а також затвердить заходи з підтримки впровадження індустріальних парків як інструменту залучення інвестицій на деокуповані території.

Як повідомило Міністерство економіки в п'ятницю, наразі ці два кроки, необхідні для отримання перехідного фінансування, перебувають на етапі розробки.

Мінекономіки зазначило, що три інші кроки вже було зроблено: ухвалено Національну стратегію доходів на 2024-2030 рр.; зміни до закону "Про прокуратуру" та до законів щодо посилення самостійності Спеціальної антикорупційної прокуратури й додаткових заходів із запобігання та протидії незаконним доходам і фінансуванню тероризму.

Відомство уточнило, що ці п'ять індикаторів були передбачені в Плані для Ukraine Facility, який увесь цей час обговорювався з ЄС, на початок 2024 року.

Мінекономіки зазначило, що Кабінет Міністрів у п'ятницю, 8 березня, затвердив текст Меморандуму про взаєморозуміння між Україною та ЄС щодо перехідного фінансування в межах програми Ukraine Facility, а також відповідну кредитну угоду. Після підписання документів, запланованих на 11 березня, Україна зможе отримати EUR6 млрд євро для забезпечення поточних видатків державного бюджету до повноцінного запуску програми.

Пояснюється, що підписання Меморандуму дасть змогу Україні вже в березні 2024 року залучити EUR4,5 млрд для підтримки макрофінансової стабільності, а наступні EUR1,5 млрд - у квітні 2024 року.

Як повідомлялося, у лютому 2024 року Європейський парламент затвердив регламент програми Ukraine Facility. Згідно з ним, обсяг підтримки України від ЄС протягом 2024-2027 років становитиме EUR50 млрд, з яких EUR38,27 млрд буде спрямовано на підтримку державного бюджету, з них, як очікують у Києві, EUR16 млрд - у 2024 році.

План для Ukraine Facility - це технічний документ, необхідний для реалізації програми фінансової підтримки України від ЄС. План не є загальною стратегією відновлення, він охопить лише частину передбачених на наступні роки державних змін із фокусом на макроекономічне зростання, зазначає Мінекономіки.

Підготовку Плану здійснює уряд за координації Мінекономіки в постійних консультаціях із представниками Європейської Комісії, що забезпечило відповідність документа більшості вимог затвердженого регламенту на етапі попередньої підготовки, додали в міністерстві.

